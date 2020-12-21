«Роскино» подвело итоги 2020 года и обсудило планы на 2021 год

В Москве прошло первое открытое заседание Индустриального Совета «Роскино» по международной деятельности при Министерстве культуры Российской Федерации. В него входят представители отечественной индустрии производства и дистрибуции кино-, ТВ- и анимационного контента, лидеры российского экспорта. На заседании были подведены итоги 2020 года, определены планы на 2021 год, а также прозвучали предложения по дальнейшему развитию отрасли.

Генеральный директор «Роскино» Евгения Маркова отметила, что по итогам 2020 года российский контент занял лишь 0,01% мирового рынка кинопроката. Но это значит, что у индустрии огромный потенциал для роста. Чтобы стать топ-экспортером требуется господдержка, сопоставимая с таковой в крупнейших странах, вроде Франции. Кроме того, важна работа над продуктом, продвижением и восприятием. Сейчас сильной стороной российского контента является качество, но требуется работать над сюжетами, популяризировать бренд «российское кино» и наших звезд. В течение ближайших пяти-семи лет предполагается войти в топ-5 поставщиков контента на мировом рынке (в 2019-м мы входили в топ-10), увеличить размер экспортной выручки и трансформировать структуру доходов. «Роскино» будет формировать экспертизу и координировать работу по всем этим направлениям.

Уже в 2020 году организация начала системную работу по всем названным направлениями. Отрасль была представлена на 10 рынках, включая собственный − Key Buyers Event. В них приняло участие 156 российских компаний, что на 100% больше, чем в 2019 году. Было проведено более 20 презентаций контента, привлечено 96 спикеров, проведено множество круглых столов. Практически во всех мероприятиях российские компании участвовали бесплатно, за счет государства. Кроме того, семь российских продюсеров прошли обучение по международной программе копродукции EAVE ON DEMAND in Russia, созданы каталоги российских продюсеров и проектов, готовых к копродукции, проведены различные питчинги.

«Роскино» начало заниматься Неделями российского кино: обновился их формат, появилась единая структура таких мероприятий, создан единый бренд. Был определен ряд приоритетных рынков, выделено 20 международных территорий первостепенного значения. И в этом году уже проведено несколько таких мероприятий: Russian Film Week (Russian Film Festival) проведены в Австралии, Мексике, Испании, Бразилии − здесь специально отобранное российское кино было доступно зрителям на популярнейших местных онлайн-платформах бесплатно. К их продвижению привлекались локальные знаменитости и блогеры. Первоначальные итоги этих мероприятий говорят о хорошем отклике среди зрителей и профессиональной прессы за рубежом. Кроме того, за 2020 год количество публикаций о российском контенте в международной прессе выросло в несколько раз (в 5,4 раза по сравнению с 2018 годом) и составило более 1,6 тыс. Рост публикаций произошел и в российской прессе.

«Роскино» предложило объединить все бренды, под которыми сейчас продвигается отечественный контент (Roskino, Made In Russia, Created in Moscow и другие) в единый бренд Russian Content Worldwide. Кроме того, компания хочет создать единый сайт-витрину российского контента, который станет единой точкой входа иностранцев в мир российского кино, сериалов и анимации. Уже сейчас отобраны основные кинорынки и фестивали, на которых отечественный контент будет представлен в 2021 году. Успешный Key Buyers Event, например, будет расширен: туда добавят секцию копродукции. Кроме того, Россию будут активно продвигать как место для съемок фильмов со всего мира.

Директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России Лилия Щур-Труханович отметила, что соотношение экспорта товаров и услуг постепенно меняется, в сторону роста последних. Однако для России это направление было новым и не очень понятным. Не все из задуманного Минэкономразвития удалось реализовать: что-то было отложено из-за пандемии, что-то по другим причинам. И все же, многое было реализовано. В частности, 300 млн рублей предоставлено на программу адаптации контента: сюда входит маркетинг, локализация, юридические услуги и прочее. Кроме того, наконец, запущена программа международных рибейтов, правда, в усеченном формате. Все эти программы реализуются с помощью Российского экспортного центра (РЭЦ). Впрочем, участвовашие в заседании отечественные продюсеры подвергли последнее сомнению, раскритиковав и сумму, выделенных государством средств, и принятые под нее процедуры.

Руководитель направления по поддержке экспорта креативных индустрий Российского экспортного центра (РЭЦ) Евгения Данильченко подробнее рассказал о том, на что российские экспортеры могут претендовать уже сейчас. Это финансовые и нефинансовые инструменты (кредитование, страхование, деловые миссии, стенды на мировых рынках, вышеназванные программы адаптации контента, кэшбек и субсидии на патентование и другие). При этом, Евгения Данильченко посетовала, что наращивать финансирование поддержки креативных индустрий не получается, из-за того, что не все компании, с которыми РЭЦ сотрудничал в последние годы, отчитались об эффективности работы. В 2021 году РЭЦ увеличит субсидию на адаптацию до 500 млн рублей, на пилотный период рибейта выделят 100 млн рублей, еще 100 млн рублей выделят на помощь в регистрации товарных знаков. Кроме того, в 2021 году РЭЦ устроит бизнес-миссии на телерынки MIP China и MIP Cancun. Евгения Маркова отметила, что список мероприятий, куда можно отправить бизнес-миссии, нужно обсуждать и трансформировать.

Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин напомнил, что этом году совместно с «Московским экспортным центром» было реализовано несколько важных инициатив креативной индустрии: создание технопарков («Союзмультфильм», ARTPLAY), субсидирование локализации российских проектов для зарубежных рынков, а также индустриальный кэшбек, на который могут претендовать московские компании.

В целом, игроки индустрии сошлись во мнении, что за прошедший год усилия «Роскино» и властей были немалыми и они заметны, а поставленные перед организацией задачи посчитали действительно необходимыми. При этом, все согласились, что у «Роскино» должно быть стабильное финансирование, которое позволит расширить штат и перечень выполняемых задач.

Кроме того, создатели контента отметили необходимость расширения критериев понятия национального кино («национального фильма»), включение в него российских проектов, снятых не только на русском языке или с участием иностранных продюсеров. Благодаря этому такие проекты могли бы получать господдержку. Также указывалось на необходимость изменения работы с фестивалями, усиления законодательной базы для создания копродукции и обсуждение вопросов, связанных с правами проектов на стримингах.

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21.12.2020 Автор: Артур Чачелов