«Роскино» представит российскую киноиндустрию на онлайн-кинорынке в Торонто

10 сентября в Торонто открывается международный фестиваль TIFF и крупнейший североамериканский кинорынок – TIFF Industry, который в этом году пройдет в смешанном формате (на площадке в Торонто и онлайн). «Роскино» организует виртуальный стенд при поддержке Министерства культуры РФ – на площадке будут представлены проекты двадцати семи российских компаний. 11 сентября в рамках официальной программы конференций TIFF генеральный директор «Роскино» Евгения Маркова проведет две презентации российского контента – одна из них будет посвящена новым телесериалам («Spotlight on Russia: TV series»), другая – полнометражным фильмам («Spotlight on Russia: Feature Films»). Компания также поддерживает онлайн-показы национальных проектов.

«Кинорынок в Торонто всегда был ключевым для выхода на рынки США и Канады, − отметила генеральный директор «Роскино» Евгения Маркова. − Сейчас, когда североамериканский прокат только начинает оживать после пандемии, мы ориентируемся прежде всего на продажи цифровых прав в этом регионе и по всему миру, возможности совместной разработки проектов, а также совместного производства с североамериканскими и международными продюсерами. Это особенно касается анимации в связи с возможностью дистанционной копродукции. Участие в онлайн-кинорынке позволит российским продюсерам закрыть международные сделки, инициированные в мае-июне, представить свои новые проекты и получить отклик зарубежных партнеров, что поможет оценить реальную ситуацию в мировой индустрии».



Art Pictures Distribution представит картину СПУТНИК. Продажи фильма Егора Абраменко уже превысили 1 млн. долларов США. В Торонто компания планирует продать права на проект в Восточную Европу и Скандинавию и закрыть оставшуюся часть азиатских территорий. Международный кинопрокат картины уже стартовал в Америке, Австралии и странах Балтии. В Германии прокат фильма начнется с участия в фестивале Fantasy Film Fest, а показы пройдут в Берлине, Франкфурте, Гамбурге, Кельне, Мюнхене, Нюрнберге и Штутгарте. Релиз картины в кинотеатрах запланирован и в странах Латинской Америки: 18 сентября фильм появится в Мексике, Боливии и Эквадоре. Показы в других странах будут зависеть от мировой обстановки. Показы картины на OTT и VOD-площадках идут в Великобритании, а с ноября 2020 года начнутся в Австралии и Новой Зеландии. Компания также представит семейную драму ПАЛЬМА Александра Домогарова производства «Марс Медиа» и «АМЕДИА Продакшн» – закупщикам покажут рабочие материалы по проекту.

Один из ключевых проектов «Централ Партнершип» – романтическое приключение СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ Михаила Локшина (совместный проект «Централ Партнершип», группы компаний ГПМ КИТ, Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова и «Кинослово»). На платформе TIFF состоится закрытый показ премьерных материалов по фильму. Мировая премьера картины запланирована на 1 октября – лента откроет Московский международный кинофестиваль. Также среди ключевых проектов ЦПШ – драма ЧЕРНОБЫЛЬ Данилы Козловского производства компаний «Нон-Стоп Продакшн» и DK Entertainment, рассказывающая о последствиях ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, фильм катастрофа/экшн ОГОНЬ (производства Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова при участии канала «Россия 1») и спортивная драма СТРЕЛЬЦОВ (Студия «РОК», Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова) – байопик о жизни и спортивной карьере легендарного футболиста.

Новую режиссерскую работу Тимура Бекмамбетова ФАУ 2: ПОБЕГ ИЗ АДА представит компания Mirsand. Фильм в жанре экшн рассказывает основанную на реальных событиях историю побега из нацистского концлагеря героя войны летчика Михаила Девятаева. В настоящее время картина находится в стадии пост-продакшн, прокат планируется в первом квартале 2021 года. Еще один новый проект в пакете Mirsand – фильм в формате скринлайнф ХОЧУ В ИГРУ дебютантки Анны Зайцевой. Триллер о группах смерти, основанный на реальных событиях, выйдет в прокат в первом квартале 2021 года и уже продан на несколько европейских территорий. После Торонто лента будет представлена на американском кинорынке AFM и «Санденсе». 12 сентября на платформе TIFF также пройдет онлайн-скрининг блокбастера ВРЕМЯ ПЕРВЫХ. Фильм уже продан на многие территории, в Торонто Mirsand планирует найти покупателей из Южной Америки, Португалии и Испании.

Ключевые проекты «Марс Медиа Энтертейнмент» – молодежная комедия КОРОЛЕВА Таисии Игуменцевой и военная драма РЖЕВ Игоря Копылова. Права на показ последнего уже проданы в Японию, Республику Корея и другие страны – на осенних кинорынках компания планирует закрывать оставшиеся территории.

Сериалы производства 1-2-3 Production уже входят в коллекции Netflix Original, Amazon Prime Video и других международных видеосервисов. В Торонто компания представит пять новых проектов, в их числе – сериал Петра Тодоровского «Полет» о сотрудниках строительной компании, которые, чудом избежав смерти, решают радикально изменить жизнь. Другой знаковый для компании проект – триллер «Идентификация». Еще до своего выхода сериал Владлены Санду был отобран ведущими мировыми фестивалями Series Mania (Франция), Международным кинофестивалем в Женеве (Швейцария), Московским международным кинофестивалем (Россия). Также в пакете 1-2-3 Production остросюжетная драма с элементами триллера «Колл-центр» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова и сериал «Игра на выживание» Карена Оганесяна. Фильм МАША, включенный в основной конкурс «Кинотавра», рассказывает историю девушки (Анна Чиповская), выросшей в «лихие 90-е» в компании хулиганов и бандитов.

Студия Yellow, Black and White и видеосервис START представляют в Торонто два сериала Константина Богомолова – «Содержанки» и «Хороший человек». Компания планирует познакомить канадского зрителя со своими лучшими проектами, выйти на канадский рынок и найти надежных партнеров для дистрибуции контента.



Драматический сериал «Зулейха открывает глаза», снятый по бестселлеру Гузель Яхиной, мини-сериал в жанре экшн «На краю», триллер «Кровавая барыня» и масштабные костюмные драмы «Екатерина. Самозванцы» и «Анна Каренина» представит «Совтелеэкспорт». Цифровые права на эти проекты уже реализованы – дистрибьютор планирует расширять продажи других видов прав.

В линейке дистрибьютора All Media – продолжение суперхита российского проката ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА Дмитрия Дьяченко. В рамках рынка состоится закрытый показ нового фильма Ренаты Литвиновой СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР, поставленный режиссером по собственной пьесе. Также впервые на рынке будет представлена новая работа Андрея Хржановского НОС, ИЛИ ЗАГОВОР «НЕ ТАКИХ», мировая премьера которой состоялась на кинофестивале в Роттердаме.

ГК «Планета Информ» представит на TIFF как хорошо знакомые зарубежным байерам проекты (КАЛАШНИКОВ Константина Буслова, КОМА Никиты Аргунова, БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ Андрея Волгина, ОДИН ВДОХ Елены Хазановой), так и новые фильмы. Среди новинок – хоррор собственного производства БЫВШАЯ Евгения Пузыревского и триллер ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ Алексея Казакова.

Mint Films International представит в Торонто уже вышедшие в российский прокат триллер ЗИМА Сергей Черникова и драму БИТВА Анара Аббасова. Ключевой проект компании – новая картина Алексея Учителя ЦОЙ, рассказывающая о последних днях культового рок музыканта. Компания планирует показать в Торонто эксклюзивные материалы по проекту и заключить контракты по ключевым европейским и азиатским территориям.

Студия «Рок» представит на кинорынке картину режиссера-дебютанта Филиппа Юрьева КИТОБОЙ, международная премьера которого состоялась только что на Венецианском фестивале в рамках программы Дни Венеции / Venice days. Компания Loco Films будет заниматься продажами фильма на международные территории, прежде всего Францию и другие европейские страны. Также среди заявленных проектов производства студии «Рок» – дебютная картина Дмитрия Рудакова СЕНТЕНЦИЯ, рассказывающая о последних годах жизни Варлама Шаламова. Международная премьера фильма состоится на одном из европейских фестивалей до конца 2020 года.

Главный проект Proline Film в этом году – ПАЛЬМИРА Ивана Болотникова. Фильм основан на реальных событиях и рассказывает историю отца, отправляющегося в Сирию на поиски дочери. Также Proline представляет на рынке одного из триумфаторов фестиваля в Шанхае – байопик ХАРМС Ивана Болотникова, ТРИ ШАГА В СТОРОНУ СЧАСТЬЯ Дмитрия Светозарова, ПРИКОСНОВЕНИЕ Марии Афанасьевой и обладателя «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля – фильм ФАУСТ Александра Сокурова.

Revolution Film представит в Торонто три проекта. Это ЛЮБОВНИЦЫ Елены Хазановой, фантастический триллер БЕГ Андрея Загидуллина о бегуне, который в результате автокатастрофы приобретает способность видеть прошлое, и комедия НЕФУТБОЛ Максима Свешникова – история женской футбольной команды, которая собирается спустя много лет, чтобы реализовать свою детскую мечту. Компания планирует заключить контракты с дистрибьюторами из Франции, Испании и Польши и провести переговоры с другими приоритетными территориями – Японией, Южной Кореей и Китаем.

Russian World Vision на рынке в Торонто впервые представит зарубежным байерам материалы спортивной драмы ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН Алексея Пиманова. Это история о советских футболистах, приехавших в 1945 году в Великобританию, чтобы сыграть с легендарными английскими клубами. В рамках TIFF состоится показ ФЕИ Анны Меликян. Компания также продолжит переговоры по фильму КРАСНЫЙ ПРИЗРАК Андрея Богатырева. В пакете Russian World Vision – также фильм ужасов АТАКАН. КРОВАВАЯ ЛЕГЕНДА Александра Гришина, военная драма БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК Андрея Зайцева, комедия ГУДБАЙ, АМЕРИКА Сарика Андреасяна, приключенческая комедия СМОТРИ КАК Я Егора Сальников, триллер AD LIBITUM Полины Ольденбург, мелодрама СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ Светланы Сухановой.

«Спутник Восток Продакшн», известная на рынке первым в истории российской телеиндустрии проектом в категории Netflix Original («Лучше, чем люди»), представляет на TIFF два полнометражных фильма. Это ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ Юлии Колесник – история первой любви, вспыхнувшей между двумя людьми преклонного возраста (Вениамин Смехов и Ирина Печерникова) и проект РЕКА Виталия Шепелева, находящийся в разработке. Компания также презентует сериал в жанре мюзикла «До самого солнца».

Продюсерская компания «Среда» представит кинофильм СКАЖИ ЕЙ Александра Молочникова, а также – сериалы «Спроси Марту», «Потерянные», «Проект «Анна Николаевна» и «Последний министр».



Телекомпания НТВ представит в Торонто свои знаковые проекты – остросюжетные драмы «Рикошет», «Безсоновъ» и «Герой по вызову», популярный телевизионный формат «Секрет на миллион» и четырёхсерийный документальный фильм «Северный морской путь». Многим байерам уже знаком исторический детектив «Безсоновъ» – скрининг первой серии прошел в рамках международного онлайн-рынка Key Buyers Event и азиатских форумов Shanghai International Film Festival и MIPChina 2020.

В этом году на TIFF дебютирует «Пятый канал». Впервые в рамках кинорынка в Торонто компания представит проекты собственного производства – детективные премьеры сезона 2019-2020 «Условный мент» и «Великолепная пятерка». Еще одним дебютантом Торонто стала компания «Русское», которая представит на рынке восьмисерийную криминальную драму «Деньги» Егора Анашкина.

Пять студий представят в Торонто российскую анимацию. «Союзмультфильм» предлагает арт-проект ГОФМАНИАДА, работа над которым велась в течение 15 лет и была завершена в 2017 году. Байерам также представят приключенческую картину СУВОРОВ, премьера которой в России запланирована на весну 2021 года. Киностудия будет также искать партнеров для совместного производства по двум проектам в разработке – ЗОЛОТОЙ УЛЕЙ и ФОРМУЛА ВОДЫ.

Группа Компаний «Рики» представит анимационный сериал для дошкольников «Тима и Тома» и полнометражный фильм ФИННИК производства Студии Компьютерной Анимации «Петербург». «Тима и Тома» – сериал для дошкольников, который активно продвигается на международном рынке. В августе 2020 года вышел второй сезон проекта, созданный совместно с китайским стратегическим партнером ГК «Рики» Alibaba Cultural Media Co. Ltd. По итогам первой недели показов сериал «Тима и Тома» вошёл в ТОП-3 рейтинга популярности у зрителей канала YouKu Kids. Над комедией для всей семьи «Финник» работает международная сценарная группа, в составе которой голливудский сценарист Нил Ландау, авторы идеи – Денис Чернов и Татьяна Белова и другие сценаристы. Добрый и забавный, но при этом вредный домовой Финник любит подшучивать над жильцами, из-за чего ни одна семья не задерживается в его владении. Но все меняется, когда в его дом въезжает новая семья.

Зарубежных сопродюсеров на TIFF будет искать и анимационная студия «Паровоз». Компания представит проекты «Космопорт» и «Чик-Чирикино», разработанные для международного рынка. Партнеров для совместной разработки проектов также надеется найти «Медиакомпания ПРАД», у которой два проекта – анимационный сериал «Лучик и Букашечка» (готова пилотная серия) и полнометражная комедия СИСТЕМА X. Компания ищет покупателей и инвесторов для продолжения съемок сериала и завершения производства полнометражного проекта.

Три полнометражных анимационных фильма представит Wizart Animation: СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ, ВОЛКИ И ОВЦЫ: ХОД СВИНЬЕЙ и УРФИН ДЖЮС ВОЗВРАЩАЕТСЯ – компания планирует обсудить продажу прав на территории Италии, Африке, Австралии и Новой Зеландии, а также найти дистрибьютора в Латинской Америке для последнего.



Еще одна анимационная студия, RG Bros Studio, представит проект «Пчелография» – это развлекательно-образовательный сериал для детей 6-12 лет в настоящее время состоит из 20 серий.



На объединенном виртуальном стенде будут также представлены проекты компаний «Игмар» и Ark Pictures.



Презентация российских сериалов Spotlight on Russia: TV series состоится 11 сентября в 15.30 по Московскому времени (8.30 EDT) и будет доступна онлайн аккредитованным участникам и представителям прессы. Презентация российских фильмов Spotlight on Russia: Feature Films состоится 11 сентября в 16.30 по Московскому времени (9.30 EDT) и будет доступна онлайн аккредитованным участникам и представителям прессы.

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09.09.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Роскино