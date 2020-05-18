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Назван возраст аудитории российского кино

Фонд кино представил краткую версию исследования «Российская киноиндустрия – 2019»

Фонд кино выложил в открытый доступ краткую версию информационно-аналитического издания «Российская киноиндустрия – 2019», являющегося ежегодным исследованием основных сегментов отечественной киноиндустрии. В издании представлены данные о рынках кинопроката и кинопоказа Российской Федерации, рынке видеосервисов, структуре киноаудитории, состоянии отечественного кинопроизводства и кинообразования и многие другие статистические данные российской киноиндустрии за 2019 год.

В частности, из исследования можно узнать, что у российского кино аудитория в 2019 году была в среднем на пять лет старше, чем у зарубежных фильмов: 32 года и 27 лет соответственно. Среди поклонников отечественных картин доля зрителей в возрасте 18–24 лет не превысила 20%, в то время как среди зарубежного кино она составляет 28%. Доля аудитории старше 35 лет выше и составляет 38%, из которых 17% – зрители старше 45 лет. Среди аудитории зарубежных фильмов доля зрителей старше 35 лет равна 22%, из которых старше 45 лет не более 6%.

Также аудиторию российского кино отличает более высокая доля женщин (59% против 54%) и чуть меньшая частота посещения кинотеатра, чем среди аудитории зарубежного кино.

Исследование выполнено аналитическим департаментом Фонда кино. В работе были использованы данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

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18.05.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: Фонд кино

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