РСПП поддержал правительство по закону о значимых сайтах

Российский союз промышленников и предпринимателей согласен с установлением порога иностранного владения в значимых интернет-ресурсах на уровне 49%, который ранее предложил кабмин. Об этом сообщает РБК,

При этом в РСПП уточнили необходимость регулировать корпоративный контроль, а не экономическое участие. «Применяемый в законопроекте 20-процентный порог никак не обоснован в самом тексте законопроекта и не соответствует заявляемым законопроектом целям», — говорится в тексте заявления. По оценке предпринимателей, этот документ неблагоприятно отразится на инвестиционной привлекательности российских компаний, дестабилизирует гражданский оборот и существенно повысит регуляторные риски ведения бизнеса в российской юрисдикции.

Предложения об изменении законов «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и «О персональных данных» были внесены на рассмотрение в Госдуму в июле. Согласно поправкам, основным владельцем «значимого» ресурса может выступать только россиянин или российское юридическое лицо, доля иностранного участия в котором не должна превышать 20% голосующих акций. В октябре российское правительство подготовило положительный отзыв на законопроект, однако предложило доработать его с условием ограничения доли иностранцев на уровне 50% минус одна акция. Кроме того, в законопроекте должны появиться четкие критерии отнесения информационного ресурса к значимому, чтобы избежать оценочного влияния.

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06.11.2019 Автор: Рая Башинская

Источник: РБК