Касса уикенда: «Тролли: мировой тур» снова первые

Согласно данным ЕАИС, лидером кассовых сборов в России на прошедшем уикенде с большим отрывом от конкурентов стал мультфильм ТРОЛЛИ: МИРОВОЙ ТУР (UPI). За выходные состоялось 154 сеанса этого проекта, на которые было продано 983 кинобилета. Сборы мультфильма за уикенд составили 182,040 тыс. рублей.

Второе место с результатом в 99,056 тыс. рублей оказалось за ДЖЕНТЛЬМЕНАМИ (VLG). За уикенд ленту показали 48 раз, на эти сеансы было продано 268 кинобилетов. 172 кинобилетов продали на фильм ДОСТАТЬ НОЖИ (CP), который с результатом в 72,850 тыс. рублей занял третье место по итогам уикенда. У ленты прошло 24 сеанса.

24 сеанса принесли 63,590 тыс. рублей фильму ПАРАЗИТЫ (PVZGL), который с этим результатом занял четвертое место топа уикенда. На ленту продали 145 кинобилетов. А замыкает пятерку лучших по кассовым сборам триллер ПЕРЕВОДЧИКИ (MG), который всего 1 сеансом собрал 58 тыс. рублей. На данный сеанс было продано 58 кинобилетов.

В топ-10 по уикенду также вошли: хоррор Z (PRD, 55,409 тыс. рублей), фантастический экшн БЛАДШОТ (SPPR, 54,340 тыс. рублей), фантастический триллер СКВОЗЬ СНЕГ (PVZGL, 44,055 тыс. рублей), сказка ПИНОККИО (VLG, 44 тыс. рублей) и комедия ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД» (CP, 42,620 тыс. рублей).

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

06.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ЕАИС