Новости


На Кинорынке в Каннах открывается новый стенд российского кино Made in Russia

Его оператором будет Фонд кино

8 мая в рамках 71-го Каннского кинофестиваля открывается международный кинорынок Marché du Film. На этой крупнейшей деловой площадке впервые будет работать объединенный стенд российского кино и анимации «Made in Russia», организованный Российским экспортным центром (РЭЦ). На стенде, оператором которого является Фонд кино, будут представлены более 44 проектов от десяти ведущих кинокомпаний и анимационных студий России.

Стенд «Made in Russia», который расширит российское присутствие на мероприятии, создан с целью поддерживать выход отечественного кино на международные рынки.

«Российский Экспортный Центр – это институт поддержки несырьевого экспорта. Специально для продвижения высококачественной российской продукции на внешних рынках был создан зонтичный бренд «Made In Russia», – поясняет Никита Гусаков, Управляющий директор по клиентской работе РЭЦ. – В прошлом году мы начали работу с представителями российской индустрии контента, как важнейшего несырьевого сектора креативной экономики. На стенде «Made In Russia» представлены ключевые российские кино- и анимационные компании, которые уже имеют за плечами успешные продажи за рубеж и продюсируют новые проекты с соответствующим потенциалом. Мы предоставляем им функциональное рабочее пространство, проводим грамотную рекламную кампанию и показы на ключевых международных кинорынках, начиная в этом году с Marché du Film. Мы надеемся, что бренд «Made In Russia» будет восприниматься мировыми закупщиками, инвесторами и продюсерами как неоспоримый знак качества и автоматически означать наличие широкого выбора – жанрового и художественного – среди лучших российских кинокартин и анимационных фильмов».

В Фонде Кино в свою очередь отмечают, что сейчас очень важное время для отечественного кинематографа, набирающего популярность как в национальном прокате, так и за рубежом. «Прошедший год стал рекордным для российской индустрии по росту объема продаж на зарубежные рынки, – комментирует Антон Малышев, исполнительный директор Фонда Кино. – Российские фильмы увидели в Китае, Мексике, Южной Корее, Турции, Германии, Франции, Малайзии и многих  других странах. Российское кино готово предложить мировой киноиндустрии жанровое разнообразие, захватывающие сюжеты и  изобразительное мастерство. Мы надеемся, что организация стенда «Made in Russia» на Каннском кинорынке станет следующим шагом на пути выхода российского кино на международные рынки, а значит к сердцам многочисленных потенциальных зрителей».

На стенде собраны проекты в самых разных жанрах, от триллеров и хоррора до романтических драм.

Группа компаний «Планета Информ» также представит в Каннах линейку фильмов. Анастасия Баньковская, директор по международным продажам и закупкам ГК «Планета Информ», так прокомментировала планы компании: «На предстоящем Каннском кинорынке «Планета Информ» презентует приключенческий экшн ТАНКИ (реж. К. Дружинин), а также драму НЕПРОЩЕННЫЙ (реж. С. Андреасян) и хоррор ФОТО НА ПАМЯТЬ (реж. А. Зенкович). Для этих фильмов мы устраиваем премьерные показы. Также будет продолжена работа над проектами КОМА и РОБО. Все проекты имеют хороший международный потенциал, в последнее время качество российского кино отмечают многие зарубежные байеры. На рынке мы планируем закрыть ключевые территории по премьерным проектам, а также продолжить переговоры, которые были начаты в Берлине на EFM».

«Централ Партнершип» представит восемь проектов, среди которых – как лидеры национального проката, так и новинки: например, хоррор РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ (2018) режиссера Святослава Подгаевского. Дистрибьютор также привезет на рынок все три части российского проекта «Гоголь» от кинокомпании «Среда» и канала ТВ-3: ГОГОЛЬ. НАЧАЛО, ГОГОЛЬ. ВИЙ и еще не вышедший в России заключительный полнометражный эпизод ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ МЕСТЬ. Компания также представит две спортивные драмы – режиссерский дебют Данилы Козловского ТРЕНЕР и ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ режиссера Антона Мегердичева.

Компания Art Pictures представит несколько новых фильмов, включая флагман компании – ЛЕД режиссера Олега Трофима. Остальные фильмы находятся в производстве или на стадии пост-продакшена: ПАССАЖИР режиссера Егора Абраменко (2019) и НЕ МОЕ СОБАЧЬЕ ДЕЛО (2018) Александра Чернова.

Группа компаний «Планета Информ» также представит в Каннах линейку фильмов. Анастасия Баньковская, директор по международным продажам и закупкам ГК «Планета Информ», так прокомментировала планы компании: «На предстоящем Каннском кинорынке «Планета Информ» презентует приключенческий экшн ТАНКИ (реж. К. Дружинин), а также драму НЕПРОЩЕННЫЙ (реж. С. Андреасян) и хоррор ФОТО НА ПАМЯТЬ (реж. А. Зенкович). Для этих фильмов мы устраиваем премьерные показы. Также будет продолжена работа над проектами КОМА и РОБО. Все проекты имеют хороший международный потенциал, в последнее время качество российского кино отмечают многие зарубежные байеры. На рынке мы планируем закрыть ключевые территории по премьерным проектам, а также продолжить переговоры, которые были начаты в Берлине на EFM».

Компания «Марс Медиа» также покажет международной аудитории приключенческий экшн – Т-34 (2018) Алексея Сидорова с Александром Петровым в главной роли, вместе с романтической драмой ИДЕАЛЬНЫЕ (2018) Кирилла Плетнева с Риналем Мухаметовым, Любовью Аксеновой и Полиной Максимовой.

Главный проект от корпорации «Русская Фильм группа» – киноальманах СВИДЕТЕЛИ (2018) Константина Фама. Это не единственная драма на военную тему в линейке компании – также будет представлен фильм ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ режиссера Павла Дроздова.

Компания «Киноданц» представит целую линейку фильмов в жанре приключений и фэнтези. Как отмечает CEO компании Евгений Мелентьев, именно эти жанры – самые востребованные на глобальном рынке контента: «Все проекты KINODANZ изначально ориентированы на глобальные рынки. Мы создаем фильмы в наиболее популярных универсальных жанрах – фантастика, экшн, приключения, фэнтези, с привлечением ведущих голливудских звезд. Вся компьютерная графика высочайшего уровня создается на собственной CG/VFX студии. Основной акцент мы делаем на картины в заключительной стадии производства – фантастический фильм о космосе ПРОЕКТ «GEMINI» и фэнтези ЭБИГЕЙЛ. Еще 6 проектов, представленных на кинорынке, сейчас находятся в разработке – это флагманские проекты ТЕСЛА и ПОД КУПОЛОМ (бюджет каждого $15-20 млн, создаются в партнерстве с американскими и сербскими компаниями), а также картины ИДЕНТИФИКАЦИЯ, ГЕНЕЗИС, ЗАБЫТЫЕ БОГИ и ПОТЕРЯННОЕ ПОСЕЛЕНИЕ... В августе 2018 г. стартуют съемки фильма НЕВЕДОМОЕ, который сейчас в pre-production».

Помимо широкой линейки игрового кино, на стенде будут представлены новые анимационные фильмы.

Группа компаний «Рики» покажет мультфильмы МОЙ ДОМОВОЙ (2020), СУПЕРТОМА (2019) и ДЕТСКИЙ МИР. Диана Юринова, заместитель генерального продюсера Группы Компаний «Рики» по международному развитию, комментирует планы компании по этим проектам: «Грядущий кинорынок очень важен для нас, так как именно в Каннах мы впервые представляем новые полнометражные проекты, не связанные с широко известной кинофраншизой «Смешарики». В планах ГК «Рики» – поиск партнеров для совместного производства и международной дистрибуции заявленных фильмов для обеспечения проектам выхода на максимальное количество рынков на этапе релиза. Ключевыми территориями для нас традиционно остаются Китай, Корея, Европа и США. Стоит подчеркнуть высокую конкурентоспособность представляемых проектов на мировом рынке, благодаря анимации самого высокого уровня, привлечению международных команд специалистов к работе над сценариями и дубляжом, а также ориентации на создание контента, интересного для семейной аудитории во всем мире».

Компания «Wizart» представит четвертую часть своей самой известной франшизы – СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА – 4: ЗАЗЕРКАЛЬЕ (2018). Третья часть франшизы вышла в Китае в апреле 2018 и показала блестящий старт, превысивший общие сборы второй части в 2017 уже на первом уикенде. На Кинорынке компания также представит новый фильм из не менее успешной серии – ВОЛКИ И ОВЦЫ: ХОД СВИНЬЕЙ (2018).

Киностудия «Союзмультфильм» представит полнометражные фильмы ГОФМАНИАДА и СУВОРОВ. ГОФМАНИАДА – уникальный проект, созданный в редком жанре кукольной анимации по эскизам знаменитых художников, в числе которых Михаил Шемякин. СУВОРОВ – то это исторический байопик, работа над которым ведется при помощи технологии «motion capture». Фильмы уже вызывают интерес международной аудитории, так, в частности, ГОФМАНИАДА с успехом демонстрировалась в рамках Берлинского кинофестиваля. Проекты будут представлены на Каннском кинорынке с целью поиска прокатчиков в странах Европы и США.

Также несколько анимационных проектов представит компания «Лицензионные бренды»: ДВА ХВОСТА, ПРИНЦЕССА И ДРАКОН, БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ и ПИНОККИО. Продажами и пред-продажами этих мультфильмов занимается европейский дистрибьютор Luminescence, а для продвижения проектов с российской стороны в Канны прибудет Роман Борисевич – со-учредитель и продюсер студии.

Вместе с такими опытными российскими продюсерами на Кинорынке будут присутствовать и начинающие профессионалы – студенты продюсерского факультета Московской школы кино. Организаторы стенда надеются, что привлечение молодого поколения продюсеров к участию в международных рынках позволит индустрии снимать проекты, изначально ориентированные на глобальные рынки и способные составить достойную конкуренцию международным фильмам.

Помимо работы на стенде «Made In Russia», компании проведут на Marche du Film ряд деловых скринингов своих проектов. Мероприятие завершится 17 мая.

 

08.05.2018 Автор: Артур Чачелов

Новости по теме:

Кантемир Балагов будет в жюри программы «Особый взгляд» в Каннах

Каннскому кинофестивалю могут запретить показ фильма Терри Гиллиама

В конкурсе Каннского кинофестиваля еще один российский фильм

Андрей Звягинцев вошел в жюри Каннского кинофестиваля

Российские проекты примут участие в спецпрограмме Producers Network в Каннах


Самое читаемое

«Война бесконечности» освоила около 260 млн рублей

В России «Мстители» установили новый рекорд

Подробнее
У нового фильма Marvel лучшие сборы первого дня за всю историю проката

Касса четверга: первый рекорд «Мстителей»

Подробнее
Дистрибьютору предложили подумать над возможной новой датой выпуска «Распрекраснго принца»

Минкультуры снова помешал релиз компании «Вольга»

Подробнее
Министр занял жесткую позицию по этому вопросу

Мединский подтвердил, что «Распрекрасному принцу» не дадут выйти 24 мая

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100

 

 
 

 