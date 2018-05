На Кинорынке в Каннах открывается новый стенд российского кино Made in Russia

8 мая в рамках 71-го Каннского кинофестиваля открывается международный кинорынок Marché du Film. На этой крупнейшей деловой площадке впервые будет работать объединенный стенд российского кино и анимации «Made in Russia», организованный Российским экспортным центром (РЭЦ). На стенде, оператором которого является Фонд кино, будут представлены более 44 проектов от десяти ведущих кинокомпаний и анимационных студий России.

Стенд «Made in Russia», который расширит российское присутствие на мероприятии, создан с целью поддерживать выход отечественного кино на международные рынки.

«Российский Экспортный Центр – это институт поддержки несырьевого экспорта. Специально для продвижения высококачественной российской продукции на внешних рынках был создан зонтичный бренд «Made In Russia», – поясняет Никита Гусаков, Управляющий директор по клиентской работе РЭЦ. – В прошлом году мы начали работу с представителями российской индустрии контента, как важнейшего несырьевого сектора креативной экономики. На стенде «Made In Russia» представлены ключевые российские кино- и анимационные компании, которые уже имеют за плечами успешные продажи за рубеж и продюсируют новые проекты с соответствующим потенциалом. Мы предоставляем им функциональное рабочее пространство, проводим грамотную рекламную кампанию и показы на ключевых международных кинорынках, начиная в этом году с Marché du Film. Мы надеемся, что бренд «Made In Russia» будет восприниматься мировыми закупщиками, инвесторами и продюсерами как неоспоримый знак качества и автоматически означать наличие широкого выбора – жанрового и художественного – среди лучших российских кинокартин и анимационных фильмов».

В Фонде Кино в свою очередь отмечают, что сейчас очень важное время для отечественного кинематографа, набирающего популярность как в национальном прокате, так и за рубежом. «Прошедший год стал рекордным для российской индустрии по росту объема продаж на зарубежные рынки, – комментирует Антон Малышев, исполнительный директор Фонда Кино. – Российские фильмы увидели в Китае, Мексике, Южной Корее, Турции, Германии, Франции, Малайзии и многих других странах. Российское кино готово предложить мировой киноиндустрии жанровое разнообразие, захватывающие сюжеты и изобразительное мастерство. Мы надеемся, что организация стенда «Made in Russia» на Каннском кинорынке станет следующим шагом на пути выхода российского кино на международные рынки, а значит к сердцам многочисленных потенциальных зрителей».

На стенде собраны проекты в самых разных жанрах, от триллеров и хоррора до романтических драм.

Группа компаний «Планета Информ» также представит в Каннах линейку фильмов. Анастасия Баньковская, директор по международным продажам и закупкам ГК «Планета Информ», так прокомментировала планы компании: «На предстоящем Каннском кинорынке «Планета Информ» презентует приключенческий экшн ТАНКИ (реж. К. Дружинин), а также драму НЕПРОЩЕННЫЙ (реж. С. Андреасян) и хоррор ФОТО НА ПАМЯТЬ (реж. А. Зенкович). Для этих фильмов мы устраиваем премьерные показы. Также будет продолжена работа над проектами КОМА и РОБО. Все проекты имеют хороший международный потенциал, в последнее время качество российского кино отмечают многие зарубежные байеры. На рынке мы планируем закрыть ключевые территории по премьерным проектам, а также продолжить переговоры, которые были начаты в Берлине на EFM».

«Централ Партнершип» представит восемь проектов, среди которых – как лидеры национального проката, так и новинки: например, хоррор РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ (2018) режиссера Святослава Подгаевского. Дистрибьютор также привезет на рынок все три части российского проекта «Гоголь» от кинокомпании «Среда» и канала ТВ-3: ГОГОЛЬ. НАЧАЛО, ГОГОЛЬ. ВИЙ и еще не вышедший в России заключительный полнометражный эпизод ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ МЕСТЬ. Компания также представит две спортивные драмы – режиссерский дебют Данилы Козловского ТРЕНЕР и ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ режиссера Антона Мегердичева.

Компания Art Pictures представит несколько новых фильмов, включая флагман компании – ЛЕД режиссера Олега Трофима. Остальные фильмы находятся в производстве или на стадии пост-продакшена: ПАССАЖИР режиссера Егора Абраменко (2019) и НЕ МОЕ СОБАЧЬЕ ДЕЛО (2018) Александра Чернова.

Компания «Марс Медиа» также покажет международной аудитории приключенческий экшн – Т-34 (2018) Алексея Сидорова с Александром Петровым в главной роли, вместе с романтической драмой ИДЕАЛЬНЫЕ (2018) Кирилла Плетнева с Риналем Мухаметовым, Любовью Аксеновой и Полиной Максимовой.

Главный проект от корпорации «Русская Фильм группа» – киноальманах СВИДЕТЕЛИ (2018) Константина Фама. Это не единственная драма на военную тему в линейке компании – также будет представлен фильм ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ режиссера Павла Дроздова.

Компания «Киноданц» представит целую линейку фильмов в жанре приключений и фэнтези. Как отмечает CEO компании Евгений Мелентьев, именно эти жанры – самые востребованные на глобальном рынке контента: «Все проекты KINODANZ изначально ориентированы на глобальные рынки. Мы создаем фильмы в наиболее популярных универсальных жанрах – фантастика, экшн, приключения, фэнтези, с привлечением ведущих голливудских звезд. Вся компьютерная графика высочайшего уровня создается на собственной CG/VFX студии. Основной акцент мы делаем на картины в заключительной стадии производства – фантастический фильм о космосе ПРОЕКТ «GEMINI» и фэнтези ЭБИГЕЙЛ. Еще 6 проектов, представленных на кинорынке, сейчас находятся в разработке – это флагманские проекты ТЕСЛА и ПОД КУПОЛОМ (бюджет каждого $15-20 млн, создаются в партнерстве с американскими и сербскими компаниями), а также картины ИДЕНТИФИКАЦИЯ, ГЕНЕЗИС, ЗАБЫТЫЕ БОГИ и ПОТЕРЯННОЕ ПОСЕЛЕНИЕ... В августе 2018 г. стартуют съемки фильма НЕВЕДОМОЕ, который сейчас в pre-production».

Помимо широкой линейки игрового кино, на стенде будут представлены новые анимационные фильмы.

Группа компаний «Рики» покажет мультфильмы МОЙ ДОМОВОЙ (2020), СУПЕРТОМА (2019) и ДЕТСКИЙ МИР. Диана Юринова, заместитель генерального продюсера Группы Компаний «Рики» по международному развитию, комментирует планы компании по этим проектам: «Грядущий кинорынок очень важен для нас, так как именно в Каннах мы впервые представляем новые полнометражные проекты, не связанные с широко известной кинофраншизой «Смешарики». В планах ГК «Рики» – поиск партнеров для совместного производства и международной дистрибуции заявленных фильмов для обеспечения проектам выхода на максимальное количество рынков на этапе релиза. Ключевыми территориями для нас традиционно остаются Китай, Корея, Европа и США. Стоит подчеркнуть высокую конкурентоспособность представляемых проектов на мировом рынке, благодаря анимации самого высокого уровня, привлечению международных команд специалистов к работе над сценариями и дубляжом, а также ориентации на создание контента, интересного для семейной аудитории во всем мире».

Компания «Wizart» представит четвертую часть своей самой известной франшизы – СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА – 4: ЗАЗЕРКАЛЬЕ (2018). Третья часть франшизы вышла в Китае в апреле 2018 и показала блестящий старт, превысивший общие сборы второй части в 2017 уже на первом уикенде. На Кинорынке компания также представит новый фильм из не менее успешной серии – ВОЛКИ И ОВЦЫ: ХОД СВИНЬЕЙ (2018).

Киностудия «Союзмультфильм» представит полнометражные фильмы ГОФМАНИАДА и СУВОРОВ. ГОФМАНИАДА – уникальный проект, созданный в редком жанре кукольной анимации по эскизам знаменитых художников, в числе которых Михаил Шемякин. СУВОРОВ – то это исторический байопик, работа над которым ведется при помощи технологии «motion capture». Фильмы уже вызывают интерес международной аудитории, так, в частности, ГОФМАНИАДА с успехом демонстрировалась в рамках Берлинского кинофестиваля. Проекты будут представлены на Каннском кинорынке с целью поиска прокатчиков в странах Европы и США.

Также несколько анимационных проектов представит компания «Лицензионные бренды»: ДВА ХВОСТА, ПРИНЦЕССА И ДРАКОН, БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ и ПИНОККИО. Продажами и пред-продажами этих мультфильмов занимается европейский дистрибьютор Luminescence, а для продвижения проектов с российской стороны в Канны прибудет Роман Борисевич – со-учредитель и продюсер студии.

Вместе с такими опытными российскими продюсерами на Кинорынке будут присутствовать и начинающие профессионалы – студенты продюсерского факультета Московской школы кино. Организаторы стенда надеются, что привлечение молодого поколения продюсеров к участию в международных рынках позволит индустрии снимать проекты, изначально ориентированные на глобальные рынки и способные составить достойную конкуренцию международным фильмам.

Помимо работы на стенде «Made In Russia», компании проведут на Marche du Film ряд деловых скринингов своих проектов. Мероприятие завершится 17 мая.

08.05.2018 Автор: Артур Чачелов