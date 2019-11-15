Российские и китайские кинематографисты обсудили перспективы сотрудничества

Китайская киноиндустрия всего за несколько десятилетий совершила невероятный скачок вперед, выйдя на второе место в мире по кассовым сборам (прогноз на 2019: ~$9 млрд) и на первое место по количеству киноэкранов (60 тыс.). К сотрудничеству с Китаем сейчас стремятся многие игроки российского кинорынка. Где и как искать темы, интересные зрителям обеих стран, какие «подводные камни» есть в финансировании и совместном производстве фильмов, что российская индустрия может предложить Поднебесной? На эти вопросы отвечали участники панельной дискуссии, состоявшейся в рамках секции «Кино» и программы «Китай — страна гость» на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге.

В панельной дискуссии приняли участие продюсер дистрибуционной компании Airmita (китайский прокатчик фильмов ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ и Т-34) Ду Лян, продюсер компании China International Filmand Media (сопродюсеры фильма ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА) Лю Сюань, продюсер, владелец студии компьютерных спецэффектов Algous Studio Алексей Гусев, глава Wizart Animation Юрий Москвин, генпродюсер ГК «Рики» Илья Попов и другие.

Ду Лян рассказал о том, каким должно быть иностранное кино, чтобы нравится китайскому зрителю. Он отметил, что неголливудское и некитайское кино чаще всего становится хитом в Поднебесной, если тонко отражает специфику своей страны производителя. Так было со ставшим блокбастером индийским фильмом ДАНГАЛ, испанским триллером НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ, ливанской драмой КАПЕРНАУМ. Но иногда срабатывают и другие факторы. Успех ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ из другой серии: местный прокатчик, продавая зрителю фильм о советском спорте, попытался сделать его актуальным для современного Китая. Для этого в промо нагнеталась тема противостояния СССР и США (Китай сейчас как раз ведет торговую войну с США), местная поп-звезда записала песню и сделала клип с кадрами из фильма, а в сервисе TikTok кино продвигали с помощью коротких вирусных роликов, стилизованных под популярную в Китае мангу. Все это сработало: ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ сейчас самый кассовый российский фильм в Китае и теперь его прокатчик надеется повторить успех с драмой Т-34.

Юрий Москвин и Илья Попов отметили, что особым спросом в Китае пользуется российская анимация. Об этом говорят успехи мультфильмов серии СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА в прокате и многолетняя история показов «Смешариков» и «Фиксиков» на китайском ТВ. Однако оба спикера заметили, что прорваться к китайскому зрителю крайне непросто в силу бюрократических препонов с обеих сторон, технических проблем, да и и просто разницы менталитетов. С последним сложнее всего, особенно при начале настоящего совместного производства.

Про менталитеты говорил и Алексей Гусев, работавший над спецэффектами к китайской картине LOOKING UP. Он отметил кардинальные различия между кинематографистами наших стран как в культуре общения, так и в отношении к труду, профессииональных навыках и вопросах творчества. Кроме того, Гусев рассказал о существовании неожиданных технических проблем, связанных с цензурой в китайском Интернете и необычным подходом к производству кино.

Позже, уже на другой панельной дискуссии, продюсер Ду Лян отметил: «Для выхода на наш рынок российским фильмам нужны китайские сценаристы, хороший режиссер и один китайский продюсер − люди, которые понимают китайского зрителя. Наш кинорынок специфический и его нужно тонко чувствовать. Раньше в Китае были популярны именно голливудские фильмы, но сегодня, в атмосфере некоторого конфликта с США, отношение людей изменилось. Так что у нас большое будущее: для русского кино китайский рынок только открывается. И новости о рибейтах меня очень радуют − мы тоже заинтересованы в сотрудничестве с Россией и хотим снимать здесь кино. Я очень надеюсь, что лет через пять русское кино станет брендом в Китае, китайские зрители полюбят русских актеров. Но для этого предстоит решить еще много вопросов».

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15.11.2019 Автор: Артур Чачелов