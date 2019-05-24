Российские кинопроизводители примут участие в Российско-Китайском Экспо

В Москве состоялась пресс-конференция, посвященная участию России в VI Российско-Китайском Экспо 2019, в год 70-летия дипломатических отношений между Китаем и Россией. Одной из тем, поднятых на пресс-конференции, стало участие российских медиакомпаний в выставке. В качестве представителя российской киноиндустрии на мероприятии присутствовал генеральный продюсер компании Wizart Юрий Москвин.

Отечественные медиакомпании примут участие в выставке Российско-Китайское Экспо впервые. Они будут представлены на объединенном стенде под брендом Made in Russia, организованном Российским Экспортным Центром (РЭЦ).

Российские фильмы в последние годы показывают впечатляющий результат в Китае, на одном из самых консервативных рынков с высочайшим уровнем конкуренции между местным продуктом и контентом со всего мира. За последние несколько лет в Китае вышло более 30 отечественных картин. Лидерами продаж на территории Китая являются компании «Централ Партнершип», Art Pictures, Wizart и ГК «Рики». В 2019 году на китайские экраны также выйдут фильмы ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ и Т-34, мультфильмы СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ и ВОЛКИ И ОВЦЫ. В 2020 году в широкий кинотеатральном прокате окажутся мультфильмы ВОЛШЕБНАЯ АРКА и БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ компании «Лицензионные бренды». Компания Art Pictures планирует показать на китайских экранах продолжение уже ставших всемирно известными фильмов ПРИТЯЖЕНИЕ и ЛЕД.

Российские проекты пользуются большой популярностью на телевизионных каналах и онлайн-платформах. Так, например, суммарное количество просмотров «Смешариков», «Малышариков» и «Пин-кода» в Китае составило около 2 млрд. Сериал «Фиксики» входит в топ-10 по количеству просмотров среди всех анимационных сериалов, представленных на китайской платформе Tencent, а сериал «Тима и Тома», премьера которого состоялась в ноябре 2018 года на крупнейшем китайском сервисе для видеохостинга YouKu, менее чем за четыре месяца посмотрели более 1,5 млрд раз, что говорит об огромном успехе проекта среди китайских зрителей.

Экспорт российского аудиовизуального контента способствует развитию лицензирования и расширению пакета лицензионной продукции, представленной на зарубежном рынке. Российские компании уже имеют успешный опыт работы в этом направлении. Так, в 2017 году ГК «Рики» и крупный производитель молочной продукции в Китае создали совместное предприятие в Гонконге. Осенью 2018 года линейка молочных продуктов с использованием персонажей из проектов российской компании появилась на полках китайских продуктовых магазинов. Запоминающиеся персонажи так полюбились китайским детям, что уже сегодня игрушки с ними продаются более чем в 120 магазинах, а к концу года количество магазинов увеличится вдвое.

Также успешный опыт в этой сфере имеет проект компании Wizart СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА, персонажи которого в Китае используются в продаже косметических средств и сервиса по продаже электронных билетов. В 2019 году в Поднебесной будет выпущен ряд товаров, основанных на мультсериалах «Барбоскины» и «Лунтик», созданных анимационной студией «Мельница».

Нельзя не отметить активное развитие российско-китайских отношений в области копродукции. В июле 2017 года между Россией и Китаем было подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере совместного кинопроизводства. Первым проектом, сделанным в копродукции двух стран, стал полнометражный фильм КАК Я СТАЛ РУССКИМ. На сегодняшний день одним из самых ожидаемых проектов в жанре фэнтези в Поднебесной является картина ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА, которая создается при поддержке Фонда кино и Министерства культуры в сотрудничестве с крупнейшими игроками киноиндустрии Китая: China Film Co-Production Corporation, China Film Corporation, Sparkle Roll Corporation и Сaina International Pictures Co. Ltd. Компания «Рики» подписала соглашение о копродукции с государственной анимационной студией Центрального китайского телевидения CCTV Animation.

В рамках выставки Российско-Китайское Экспо, которая пройдет в городе Харбин, будут показаны отечественные проекты, уже знакомые китайскому зрителю: СТАЛИНГРАД, ЛЕД и другие. Особое внимание будет уделено маленьким посетителям мероприятия: на его протяжении в зоне российского стенда Made in Russia будут проходить показы самых известных анимационных проектов с полюбившимися китайским зрителям героями.

Российско-Китайское Экспо является международным крупномасштабным мероприятием, которое совместно проводят правительства Китая и России. Организаторами выступают Министерство коммерции КНР, Народное правительство провинции Хэйлунцзян, Министерство экономического развития и Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. В 2019 году Российско-Китайское Экспо пройдет в городе Харбин с 15 по 19 июня.

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24.05.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Экспоконтент