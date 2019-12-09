Первые российские рибейты для иностранцев получит проект из Китая

Первым проектом, который получит в России возвраты по системе рибейтов для иностранных компаний, станет фильм из Китая. Об этом рассказала глава Департамента кинематографии Минкультуры РФ Ольга Любимова. Название фильма не уточняется.
Информация прозвучала во время Форума российско-китайского сотрудничества по кинематографу, который с 1 по 8 декабря проходил на о. Хайнань в Китае. «Мы будем рады видеть китайских коллег у нас в стране, мы будем рады помочь им снимать и осуществлять их самые невероятные, талантливые мечты, − сказала Любимова. Ее слова цитирует ТАСС. Она отметила, что «уже несколько стран обратились к РФ с просьбой о том, чтобы их проект получил первым поддержку со стороны государства», а также, что «несколько российских продюсеров билось за возможность работать с китайскими партнерами».
Постановление о возможности выплат рибейтов иностранным компаниям было подписано Дмитрием Медведевым 7 ноября. Зарубежные кинематографисты смогут получать компенсацию в размере от 30 до 40% потраченных средств на съемки фильмов в России.
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09.12.2019 Автор: Артур Чачелов
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