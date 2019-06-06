В России пройдет фестиваль китайского кино

В период с 6 по 14 июня в Санкт-Петербурге и Москве пройдет «Фестиваль китайского кино в России – 2019». Мероприятие проводят продюсерский центр «Кинофест» и Китайская кинокомпания (China Film Co., Ltd) при поддержке и содействии Министерства культуры России, Государственного управления кинематографии Китая (China Film Administration), Посольства Китая в России и Генерального консульства Китая в Санкт-Петербурге.

Торжественная церемония открытия фестиваля состоится в Санкт-Петербурге 6 июня в 18.30 в кинотеатре «Аврора» (Невский проспект, 60). В церемонии открытия примет участие заместитель министра пропаганды КНР, начальник Государственного управления кинематографии Китая господин Ван Сяо Хуэй. С российской стороны в церемонии открытия примут участие представители Министерства культуры России, Комитета по культуре Санкт-Петербурга, известные российские деятели культуры и искусства.

В рамках фестиваля состоится российская премьера самого кассового китайского фильма этого года БЛУЖДАЮЩАЯ ЗЕМЛЯ, который представит самый востребованный в настоящее время в Китае актер Джеки Ву (Wu Jing) и популярный китайский режиссер Франт Гво (Guo Fan). Также в программу фестиваля в этом году вошли фильмы: ВЕЛИКАЯ СТЕНА (режиссер Чжан Имоу, 2016), ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ (режиссер Стэнли Тонг, 2017), ЭКСТРАОРДИНАРНАЯ МИССИЯ (режиссер Алан Мак, 2017) и Я ПРИНАДЛЕЖУ ТЕБЕ (режиссер Чжан И Бай).

В Санкт-Петербурге фестивальные показы пройдут с 6 по 10 июня 2019 года в кинотеатрах «Аврора» (Невский проспект, 60) и «Пик» (улица Ефимова, 2). Московские зрители смогут познакомиться с фестивальной кинопрограммой с 10 по 14 июня сразу в двух кинотеатрах сети «Каро» − «Октябрь» (улица Новый Арбат, 24) и «Капитолий Вернадского» (проспект Вернадского, 6).

Все фильмы будут демонстрироваться бесплатно с субтитрами на русском языке.

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06.06.2019 Автор: Артур Чачелов