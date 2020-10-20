Объявлены сроки проведения следующего «Российского кинобизнеса»

Организаторы Международного кинорынка и отраслевого форума «Российский кинобизнес» озвучили даты проведения следующего мероприятия. Оно пройдет в период с 29 марта по 1 апреля. Форум состоится в Москве на территории Конгресс-холла Центра международной торговли на Красной Пресне. Ранее говорилось, что с этой площадкой у организаторов договор на три года.

Следующий «Российский кинобизнес» должен был пройти с 24 по 27 ноября 2020 года, однако на прошлой неделе пришла новость о том, что он отменен. Организаторы надеялись провести форум в гибридном формате, совместив как традиционные встречи и презентации, так и виртуальную часть. В каком формате пройдет весенний «Российский кинобизнес» пока не сообщается.

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20.10.2020 Автор: Артур Чачелов