«Яндекс» проследил путь развития российского кино за последние 15 лет

Аналитическая служба интернет-холдинга «Яндекса» совместно с редакцией портала «КиноПоиск» изучила, как развивалась отечественная киноиндустрия в XXI веке: сколько фильмов появилось, какие из них привлекли внимание зрителей, кто из актеров и режиссеров оказался наиболее успешен. Исследование, основанное на базе данных «КиноПоиска», охватило период с 2001-го по 2015 год, сообщает пресс-служба холдинга.

Согласно полученным данным, в период с 2001-го по 2015 год российские кинематографисты сняли 2,3 тысячи полнометражных игровых фильмов, 3,4 тысячи сезонов сериалов и телефильмов, около сотни полнометражных мультфильмов и столько же анимационных сериалов. Индустрия выросла более чем в три раза: если в 2001 году было создано менее 70 картин, то в 2015-м – больше 250-ти.

Из более чем двух тысяч полнометражных фильмов далеко не все получили признание публики. Каждый год появлялось не более 50–60 кинолент, набравших больше тысячи пользовательских оценок на «КиноПоиске». Рейтинг выше 7,5 баллов из 10 возможных получили всего несколько картин: в лидерах здесь спортивная драма ЛЕГЕНДА №17 и социальная драма ДУРАК.

С 2001-го по 2015 год в создании российских фильмов, сериалов и мультфильмов участвовали более 45 тысяч человек. Рейтинг актрис, составленный по популярности картин с их участием, возглавляет Оксана Акиньшина. За ней следуют Ингеборга Дапкунайте и... Вера Брежнева. Среди актеров лидер более предсказуемый – Константин Хабенский. Второе место досталось Алексею Чадову, замыкает тройку лидеров Андрей Мерзликин.

Среди режиссеров в подобном рейтинге верхнюю строчку занимает Тимур Бекмамбетов, за ним следует представитель авторского кино Алексей Балабанов, а на третьем месте – Петр Буслов.

12.01.2017

Источник: Яндекс