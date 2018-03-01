Фонд кино подсчитал зарубежные сборы российского кино

В 2017 году российские фильмы собрали в зарубежном кинопрокате $44,3 млн. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на информацию, собранную Фондом кино. Ведомство подсчитало кассу отечественных фильмов в 48 странах, а также узнало цифры посещаемости российских картин. Оказалось, что в 2017 году русские фильмы за границей посмотрело не менее 10,7 млн зрителей.

Самым кассовым российским фильмом в иностранном прокате стали ЗАЩИТНИКИ, международные продажи которого осуществляла компания Planeta Inform. Всего же за рубежом вышло 62 отечественные картины.

Интересно, что за 2017 год общие кассовые сборы российских проектов за пределами страны сократились. В 2016 году они составили в общей сложности $47,8 млн. Зато по зрителям есть прирост: в 2016 году их было только 9,3 млн.

Напомним, что с 2018 года показатели российского кино в зарубежном прокате являются одним из критериев эффективности работы Фонда кино. В связи с этим, организация намерена уделять особое внимание вопросам продвижения отечественных фильмов за пределами страны.

Более подробно о релизах российских картин за рубежом и их кассовых достижениях за пределами нашей страны можно будет прочитать в свежем печатном номере БК, который появится на сайте и у подписчиков уже совсем скоро.

ТОП-10: СБОРЫ РОССИЙСКИХ РЕЛИЗОВ, СТАРТОВАВШИХ В 2017 ГОДУ* В ЗАРУБЕЖНОМ ПРОКАТЕ (БЕЗ УЧЕТА СТРАН СНГ И УКРАИНЫ)

* Учтена вся имеющаяся в нашем распоряжении информация по российским релизам,стартовавшим на зарубежных территориях с 29.12.16 по 31.12.17.

** По имеющимся данным.

*** По данным comScore.

Без учета альтернативного контента и ретроспективных показов.

01.03.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Ведомости