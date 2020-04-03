2019 год стал самым успешным для российского кино за рубежом за последние 20 лет

2019 год стал самым успешным для российских фильмов за рубежом за последние как минимум двадцать лет. Общий бокс-офис отечественного кино за пределами России в прошлом году составил $48,8 млн, это на 21,8% больше, чем было в 2018-м. Вместе с альтернативным контентом общая касса всей российской продукции за границей достигла $52,6 млн. Учитывая плачевное состояние проката на всех значимых территориях сейчас, повторить этот результат удастся не скоро.

По данным БК, зарубежный бокс-офис российских картин в 2019 году составил 26,3% от сборов отечественного контента на внутреннем рынке в долларовом эквиваленте. Это также значительно выше прежних показателей. В 2018-м эта доля равнялась 19%, в 2017-м – 18%. Выросло и общее число работавших за рубежом релизов – нами было учтено 73 проекта (против 60-ти годом ранее). Самым успешным релизом по итогам года стала спортивная драма ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ, которая заработала в общей сложности $15,075 млн за пределами России и СНГ. $14,3 млн из них принес Китай. Фильм Антона Мегердичева показал лучший в истории результат для российской картины на этом рынке.

Вторую строчку заняла СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ, ее общая выручка достигла $7,7 млн. Это существенно ниже заграничных сборов предыдущей части франшизы ($14,1 млн), ставшей лидером чарта в 2018 году. Бόльшую долю в кассу фильма также внесла Поднебесная, там он привлек $3,5 млн. Бронза досталась мультфильму БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ, который освоил за границей $3,8 млн.

Лидером соревнования среди отечественных сейлз-агентов по итогам года снова стала компания Central Partnership Sales House. Ее фильмы в 2019 году заработали за год в общей сложности $21,1 млн. На втором месте по этому параметру компания Wizart, чьи релизы принесли ей $9,2 млн. Третий результат у Luminescence, его проекты освоили в 2019-м $4,7 млн.

Подробную статистику по российским проектам в международном прокате 2019 года можно будет узнать из рассылки БК, которую подписчики журнала получат в пятницу, 3 апреля.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

03.04.2020 Автор: Артур Чачелов, Максим Острый