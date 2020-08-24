Форум «Российский кинобизнес» объявил о новом формате проведения осенью

Организаторы международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес» объявили о новых сроках и месте проведения, а также об особом формате мероприятия. Форум состоится в период с 24 по 27 ноября в Москве, в Центре международной торговли, Конгресс Холл. Гостей ожидают выступления экспертов кино и медиаиндустрии, презентации национальных фильмов и обширная деловая программа.

При этом, впервые «Российский кинобизнес» проведут в гибридном формате. Презентации и деловая программа пройдут в традиционном, привычном виде в офлайне. В эти же дни на платформе форума online.filmmarket.pro состоятся онлайн-мероприятия. Регистрация на все мероприятия откроется 21 сентября 2020 года. Платформа online.filmmarket.pro для проведения digital-мероприятий, закрытых встреч, трансляций и показов будет запущена для регистрации в сентябре.

«Мы рады начать главу долгосрочных партнерских отношений с Центром международной торговли, и развивать наше мероприятие на базе ведущего бизнес-комплекса Москвы, − говорит Екатерина Бордачева, генеральный директор МКиФ «Российский кинобизнес». − За период изоляции мы нашли технологическое решение для оснащения большого конгресс-зала, который трансформируется в удобное презентационное пространство, с театральной рассадкой и соблюдением безопасной дистанции. Одновременно, с основным конгресс-залом, рассчитанным на 1500 мест, возможна трансляция в зал «Амфитеатр» на 480 мест и на ресурс online.filmmarket.pro, что позволит значительно расширить аудиторию, охватить потенциальных и действующих партнеров».

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24.08.2020 Автор: Артур Чачелов