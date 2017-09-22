Предварительная касса четверга: «Kingsman» стартовал очень хорошо

Лидером российского проката стала картина KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО (Fox), в активе которой, по предварительным и неофициальным данным, около 56–58 млн рублей на территории России. За весь уикенд сумма сборов может увеличиться до 340–360 млн рублей, что, разумеется, будет существенно больше, чем у первой части франшизы (197 млн рублей).

ЛЕГО НИНДЗЯГО ФИЛЬМ (CAO) освоил около 6,4–6,6 млн рублей за четверг, что чуть больше, чем было у первого фильма франшизы (6,2 млн с учетом СНГ), но меньше по сравнению с ЛЕГО БЭТМЕН ФИЛЬМ (10,5 млн). К концу воскресенья мультфильм может освоить 100–110 млн рублей.

Шестое место за четверг заняла картина ЗАЛОЖНИКИ (СР), в активе которой около 1,6 млн рублей. За весь уикенд сумма сборов увеличится до 11–12 млн рублей. Остальные новинки уикенда не собрали и 1 млн рублей в первый день.

22.09.2017 Автор: Андрей Белый