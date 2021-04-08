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По итогам первого квартала 2021 года Россия вошла в топ-5 кинопрокатных рынков мира

А на первом месте, конечно, Китай

Россия заняла четвертое место в мире по объему кинопрокатного рынка по итогам первого квартала 2021 года. И это несмотря на то, что отставание от показателей того же периода за 2020 год в долларах составило 31,9%. Попасть в топ помогло нестабильное положение с прокатом на других территориях − особенно в Европе. В первом квартале 2021 года общие сборы в кнотеатрах России составили $172 млн. Все данные приводятся в соответствии с цифрами компании сomScore.

Опередить отечественную кинопрокатную отрасль в списке самых успешных в первом квартале 2021 года смогли индустрии Китая ($2,774 млрд), Японии ($327 млн) и США ($233 млн). На первых двух территориях относительно прошлогодних цифр произошел прирост. Однако если в Японии он достиг минимальных 3,6%, то в Китае превысил десятикратный объем (что связано не только с темпами и методами борьбы с пандемией, но и с успехом локального контента).

Подробнее о цифрах с итогами квартала и перечне самых успешных из работающих мировых рынков можно будет узнать из электронной рассылки «Бюллетеня кинопрокатчика», которую подписчики получат вечером в пятницу, 9 апреля.

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08.04.2021 Автор: Артур Чачелов, Максим Острый

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