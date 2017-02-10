Предварительная касса четверга: «Пятьдесят оттенков» собирают много, но меньше первой части

Лидером российского кинопроката стала эротическая мелодрама НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ (UPI), в активе которой, по предварительным и неофициальным данным, около 71-73 млн рублей за первый день проката на территории России. Это примерно на 45-46% хуже показателей первой части франшизы – в феврале 2015 года ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО освоили 133 млн рублей за четверг и 599 млн за уикенд (соответственно 158 млн и 705 млн рублей с учетом СНГ). За весь уикенд новинка может рассчитывать на 300-330 млн рублей в России, что, несмотря на большое падение относительно предшественника, все равно неплохой результат, учитывая негативный «сарафан» первой части.

Существенно лучше прежней части стартовал ДЖОН УИК 2 (CP). Фильм освоил около 24-25 млн рублей, что может дать примерно 135-145 млн рублей за уикенд. Предыдущая часть франшизы за все время проката освоила немногим более 150 млн рублей. В октябре прошлого года меньшие цифры на старте показал ДЖЕК РИЧЕР 2: НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ (19,3 млн в четверг и 114 млн за уикенд).

На третьей строчке чарта расположился мультфильм ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН (САО) со сборами около 9,5 млн рублей. ЛЕГО ФИЛЬМ в 2014 году освоил в первый день 6,2 млн рублей (за уикенд – 97 млн). Таким образом новинка претендует на 120-140 млн рублей за четырехдневку.

10.02.2017 Автор: Андрей Белый