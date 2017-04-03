Предварительная касса уикенда: «Босс» сдержал «Призрака»

Второй уикенд подряд на первом месте в российском кинопрокате расположился мультфильм БОСС-МОЛОКОСОС (Fox), в активе которого, по предварительным и неофициальным данным, около 320-325 млн рублей. Всего же на счету анимации уже 1,15 млрд рублей. И на данный момент БОСС стал самым кассовым релизом 2017 года, сместив ПРИТЯЖЕНИЕ на вторую строчку.

ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ (СР) в четверг финишировал на первом месте, но на выходных заметно уступил мультфильму. Тем не менее, релиз собрал внушительные 270-275 млн рублей. Это немного меньше, чем было у ЛЮСИ (330 млн рублей в первый уикенд) или недавних ТРЕХ ИКСОВ (301 млн).

Около 100 млн рублей непосредственно за уикенд освоили СМУРФИКИ: ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ (WDSSPR). Первая часть в 2011 году собрала на старте 126 млн рублей, а сиквел в 2013 году – 166 млн рублей (в обоих случая – с учетом СНГ). Впрочем, у триквела еще были превью-показы, которые принесли более 30 млн рублей.

ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ (Fox) собрало в пределах 95-100 млн рублей, что хватило для четвертого места по итогам уикенда. Это чуть меньше, чем было у ДЕВУШКИ В ПОЕЗДЕ (112 млн рублей) или ИСЧЕЗНУВШЕЙ (128 млн с учетом СНГ).

На седьмом месте чарта финишировала семейная картина СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ (UPI), которая освоила 41-42 млн рублей за первые четыре дня проката. Это больше, чем, например, у ДЕВЯТИ ЖИЗНЕЙ (29 млн в первый уикенд) или МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК (30 млн с учетом СНГ).

03.04.2017 Автор: Андрей Белый