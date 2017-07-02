Предварительная касса уикенда: «Гадкий я 3» собрал полмиллиарда рублей

Первое место по итогам прошедшего уикенда в российском проката заняла анимационная картина ГАДКИЙ Я 3 (UPI). В ее активе, по предварительным и неофициальным данным, около 500-505 млн рублей на территории России. С учетом стран СНГ бокс-офис картины превысил 550 млн рублей. Это второй старт среди мультфильмов в текущем году – больше было только у БОССА-МОЛОКОСОСА в марте.

Если сравнивать с предыдущими частями франшизы, то новинка стартовала на треть лучше, чем ГАДКИЙ Я 2 (376 млн рублей в России), но на 35-36% хуже, чем МИНЬОНЫ (779 млн рублей). У прошлогодней ТАЙНОЙ ЖИЗНИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ цифры первого уикенда также были существенно лучше (588 млн рублей).

Две независимые игровые новинки уикенда прошли лучше ожиданий. СИНЯЯ БЕЗДНА (VLG) освоила около 19-20 млн рублей за уикенд, тогда как триллер 2:22 (PRD) собрал 16-17 млн рублей.

02.07.2017 Автор: Андрей Белый