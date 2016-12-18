Предварительная касса уикенда: «Изгой» собрал на 60% меньше, чем «Пробуждение силы»

Прошедший уикенд оказался слабее аналогичного в 2015 году, когда стартовали ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ. Тем не менее по сравнению с предыдущей неделей кассовые сборы Топ-10 выросли примерно на 10%, превысив 630 млн рублей.

Примерно половину от всего бокс-офиса уикенда принес фильм ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ (WDSSPR), в активе которого, по предварительным и неофициальным данным, 320–325 млн рублей только на территории России. Это на 60% меньше по сравнению с седьмым эпизодом космической франшизы, который в декабре 2015-го освоил 810 млн рублей в первый уикенд. Впрочем, как и ожидалось, падение ИЗГОЯ в пятницу было значительно мягче, чем у ПРОБУЖДЕНИЯ СИЛЫ (-14% против -26%), а прирост в субботу – больше (+113% против +100%).

В текущем году ИЗГОЙ-ОДИН показал девятнадцатый стартовый результат, опередив, например, БОГОВ ЕГИПТА (299 млн) и ЧЕРЕПАШЕК-НИНДЗЯ 2 (290 млн), но уступив фильмам ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС (384 млн) и ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН (390 млн).

ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА (САО) отработала по верхней границе ожиданий, собрав 94–96 млн рублей в свой первый уикенд. Это даже больше, чем у ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ (93 млн) и СТАЖЕРА (88 млн), не говоря уже о СУДЬЕ (66 млн). Все эти фильмы, напомним, выпускал один прокатчик.

На третьей строчке чарта расположился мультфильм МОАНА (WDSSPR). За отчетный период проект освоил примерно 80–85 млн рублей. Всего в активе анимационного релиза по итогам трех уикендов 645–650 млн рублей.

Десятку сильнейших в третий декабрьский уикенд замкнул хоррор ДАРЫ СМЕРТИ (WDSSPR) с 7–7,5 млн рублей. Тогда как комедия МИССИЯ: НЕАДЕКВАТНА (VLG) освоила всего лишь 3–3,5 млн.

18.12.2016 Автор: Андрей Белый