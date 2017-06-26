Предварительная касса уикенда: «Трансформеры» собрали почти 500 млн рублей

Лидером российского кинопроката в минувший уикенд стала картина ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ (СРР), которая, по предварительным и неофициальным данным, освоила около 480–490 млн на территории России. Четверг так и остался самым кассовым днем для фильма. При этом падение в пятницу у новинки было существенно больше, чем у предыдущей части франшизы, а прирост в субботу – меньше. Поэтому отставание от ЭПОХИ ИСТРЕБЛЕНИЯ по ходу уикенда еще больше увеличилось. Релиз 2014 года освоил, по данным прокатчика, 678 млн рублей в России (и 720 млн в РФ + СНГ). Таким образом, падение кассы составило более 25%.

Еще одна новинка, ХОЛОДНОЕ ТАНГО (WDSSPR), освоила около 10 млн рублей за минувший уикенд. Это чуть больше, чем недавно было у АННЫ КАРЕНИНОЙ: ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО (7,6 млн).

Лидировавший на прошлой неделе мультфильм ТАЧКИ 3 (WDSSPR) в свой второй уикенд потерял примерно 60–61% сборов. Это хоть и меньше, чем было у сиквела шесть лет назад (-67%), но для анимации все равно очень сильное падение. Бокс-офис триквела достиг 460 млн рублей на территории России.

26.06.2017 Автор: Андрей Белый