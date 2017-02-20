Предварительная касса уикенда: «Великая стена» на первом месте

Новым лидером российского кинопроката стала картина ВЕЛИКАЯ СТЕНА (UPI), которая за минувший уикенд собрала, по предварительным и неофициальным данным, около 228-230 млн рублей на территории России. Это больше, чем было у фильмов ПОМПЕИ и Я, ФРАНКЕНШТЕЙН, но меньше по сравнению с БОГАМИ ЕГИПТА и ПОСЛЕДНИМ ОХОТНИКОМ НА ВЕДЬМ.

На втором месте расположилась картина НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ (UPI) со 100-102 млн рублей за отчетный период. Это сразу на 71% меньше по сравнению с цифрами первого уикенда. Впрочем, предыдущая часть на второй неделе лишилась даже больше – 79%.

ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА (WDSSPR) за четыре дня полноценного старта освоила, судя по всему, даже чуть меньше, чем за три дня превью-показов. На счету картины около 90-91 млн рублей. Общая касса на территории России сейчас составляет чуть больше 220 млн рублей.

Российская комедия ГУЛЯЙ, ВАСЯ! (СР) собрала примерно 75-76 млн рублей непосредственно за уикенд, а общая сумма сборов, с учетом превью-показов во вторник и среду, уже перевалила за 100 млн рублей. Предыдущая работа Романа Каримова ВСЁ И СРАЗУ освоила 124 млн рублей (с учетом стран СНГ) за все время проката.

20.02.2017 Автор: Андрей Белый