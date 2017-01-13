Предварительные сборы четверга: «Почему он?» стал лидером среди новинок

По итогам четверга лидерство в российском прокате сохранил КРЕДО УБИЙЦЫ (Fox), который собрал, по предварительным и неофициальным данным, около 18–19 млн рублей на территории России. Всего в активе фильма уже более 700 млн рублей.

Тем не менее у КРЕДА УБИЙЦЫ нашелся сильный конкурент, которым стал еще один релиз Fox – комедия ПОЧЕМУ ОН?. На ее счету около 16 млн рублей, что почти в два раза больше, чем было у ШПИОНОВ ПО СОСЕДСТВУ. За весь уикенд новинка может претендовать на 100–105 млн рублей.

Хорошо стартовал и мюзикл ЛА-ЛА ЛЕНД (СР), в активе которого примерно 11,5–12,5 млн рублей. К концу уикенда кассовые сборы фильма могут увеличиться до 75–85 млн рублей, что, например, существенно больше, чем было у ОТЕЛЯ «ГРАНД БУДАПЕШТ» (44 млн). Позади должен остаться и результат ИГРЫ В ИМИТАЦИЮ (70 млн).

ЗАКОН НОЧИ (САО) предварительно идет на 7–7,5 млн рублей, что меньше, чем было у РАСПЛАТЫ (10,8 млн) с тем же Беном Аффлеком в главной роли. Это может дать примерно 50–55 млн рублей за весь уикенд.

Чуть больше 3 млн рублей освоила в четверг французская комедия 2+1 (MG), чего хватило для попадания в Топ-8 по итогам дня. Результат только за уикенд будет больше, чем у фильмов САМБА или ШОКОЛАД за все время проката.

13.01.2017 Автор: Андрей Белый