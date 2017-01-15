Предварительная касса уикенда: «Почему он?» – лучшая среди новинок, но лидеры те же

Первый постновогодний уикенд в российском прокате прошел в ударном темпе. Итоговые кассовые сборы приблизятся к рубежу в 600 млн рублей. Из них большую долю принесли новинки, хотя победителем вновь стала картина КРЕДО УБИЙЦЫ (Fox). По предварительным и неофициальным данным, результат фильма за второй уикенд составил примерно 130-132 млн рублей. Всего на счету фильма уже накопилось примерно 830 млн рублей

Продолжает успешно идти в прокате ВИКИНГ (СР). За минувший уикенд картина собрала около 124-126 млн рублей, заняв второе место вслед за КРЕДО УБИЙЦЫ. Общий бокс-офис фильма теперь составляет 1,390 млрд рублей на территории России, что вплотную приблизило ВИКИНГ к первому место среди российских релизов 2016 году. До ЭКИПАЖА (1,428 млрд в РФ) остается всего лишь 38 млн рублей.

На завершившейся неделе хорошо проявили себя практически все новинки. Лидером среди них стала комедия ПОЧЕМУ ОН? (Fox) с предварительным результатом в 110 млн рублей, что лишь немного уступает показателям НОВОГОДНЕГО КОРПОРАТИВА (134 млн) и заметно превосходит стартовые цифры ШПИОНОВ ПО СОСЕДСТВУ (55 млн) того же прокатчика.

ЛА-ЛА ЛЕНД (СР) расположился на четвертой строчке чарта со стартовыми сборами в 82-85 млн рублей. Это существенно больше, чем, например, у ОТВЕРЖЕННЫХ или ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС…. Эти картины за все время проката собрали чуть больше 100 млн рублей каждая.

ЗАКОН НОЧИ (CAO) собрал за отчетный период около 41-43 млн рублей. Это меньше, чем у недавней РАСПЛАТЫ с тем же Беном Аффлеком в главной роли или ОХОТНИКОВ НА ГАНГСТЕРОВ, выходивших примерно в эти же сроки три года назад.

В первую десятку чарта ворвалась еще одна новинка – французская комедия 2+1 (MG). На ее счету примерно 24-25 млн за уикенд.

Один из лучших стартов в истории «Экспоненты» показала картина НЕ СТУЧИ ДВАЖДЫ (EXP). Фильм собрал 15,5-16 млн рублей, что, вероятно, будет новым рекордом среди хорроров прокатчика.

15.01.2017 Автор: Андрей Белый