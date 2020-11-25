Россия представляет проекты для копродукции на крупнейшем кинофоруме Северной Европы

С 23 по 27 ноября проходит форум Industry@Tallinn&Baltic Event − одна из крупнейших европейских бизнес-площадок аудиовизуального контента. В рамках специальной программы Russia in Focus российские режиссеры, актеры и продюсеры представлены сразу в нескольких секциях форума. Особый фокус – на возможностях копродукции с международными партнерами.

Baltic Event Co-Production Market / Рынок копродукции. На этой площадке презентуют пять российских проектов для потенциальных партнеров по копродукции. Два из них – ДЕЛО БЕЙЛИСА и СТРАНА САША − представят участники международной образовательной программы по копродукции EAVE ON DEMAND IN RUSSIA, инициированной РОСКИНО при поддержке Министерства культуры РФ. Продюсеры Марина Наумова (ДЕЛО БЕЙЛИСА) и Катерина Михайлова (СТРАНА САША) получат возможность вывести свои проекты на международную площадку по завершении семинара-практикума EAVE с международными экспертами, который состоялся в середине ноября.

Фильмы-участники рынка копродукции:

ДЕЛО БЕЙЛИСА от сценариста Юрия Арабова и режиссера Андрея Прошкина (продюсер Марина Наумова, производство Garpastum Pictures);

СТРАНА САША по сценарию Юлии Трофимовой (продюсер Катерина Михайлова, Vega Film);

НА КРАЮ СВЕТА по сценарию Семена Ермолаева и режиссера Эдуарда Новикова (продюсер Сардина Саввина, Sardaana Films);

СКОРО КОНЧИТСЯ ЛЕТО сценариста и режиссера Яны Скопиной (производство KINOiKULT);

БЕЛОЙ ДОРОГИ! сценариста и режиссера Эллы Манжеевой (производство компании Телесто и Anniko Films).

TV Beats/Сериалы. Основная цель этой бизнес-площадки – способствовать продвижению региональных продюсеров на международный рынок копродукции в сфере сериалов. В рамках TV Beats компании Yellow Black & White и Rentavideo проведут public talk по теме: «Производство сериалов в России и возможности копродукции с российскими компаниями», а также представят свои новые работы: «Шерлок в России» и «Псих». Со стороны компаний выступят продюсер, шоураннер YBW Ирина Сосновая и продюсер и основатель Rentavideo Алексей Киселев. Компания 1-2-3 Production представит сериал «Перевал Дятлова». Спикерами выступят режиссер Евгений Никишов и продюсер Валерий Федорович.

Кроме того, в рамках этой секции пройдет круглый стол на тему «Адаптация или копродукция: российско-скандинавский кейс». Продюсеры и шоураннеры российских и скандинавских телесериалов обсудят возможности сотрудничества и причины отсутствия совместных телепроектов, несмотря на интерес к России у зрителей скандинавских стран и популярность скандинавского нуара у россиян. Спикерами с российской стороны выступят продюсер сериалов «Мост» и «Преступление», ставших адаптациями скандинавских популярных сериалов «Broen»/ «Мост» и «Forbrydelsen» / «Убийство», Юлия Сумачева (WeiT Media, Banijay) и продюсер, шоураннер Yellow Black & White Ирина Сосновая.

Продюсеры и шоураннеры из Скандинавии, среди которых Ларс Бломгрен (Banijay), Питер Густафссон (TV4 Media), Матти Халонен (Fisher King) со своей стороны представят свое видение, как наиболее эффективно наладить коллаборацию двух стран. Модератором дискуссии выступит независимый эксперт по международной копродукции Петри Кемппинен (P1 Kemppinen).

Works in Progress/Проекты в разработке. Эта площадка для презентации проектов на стадии production или post production потенциальным сейлз-агентам. Четыре российских проекта были отобраны в эту секцию форума: три драмы - «Нуча» Владимира Мункуева, «Первый снег» Наталии Кончаловской и «Земун» Эдуарда Жолнина, - а также проект в категории детских и молодежных фильмов - «Новое чудо» Александры Стреляной (авторское фестивальное кино).

POWR Baltic Stories Exchange. Программа в рамках форума Industry@Tallinn & Baltic Event создана для сценаристов, находящихся в поиске продюсеров, которые позволят им продолжить работу над своими проектами на стадии производства. Участники программы смогут усовершенствовать свои навыки питчинга на групповых сессиях, лекциях и репетициях. Российский сценарист Василий Зоркий был выбран для участия в этой программе со своей картиной НОЧНОЙ РАЗГОВОР.

Black Nights Stars. Проект по поддержке молодых актеров, в рамках которого восемь актеров, выбранных жюри, пройдут обучение с ведущими экспертами по кастингу. В числе участников – два талантливых молодых актера из России: Владислав Кулыгин (выпускник ВТУ им. М.С. Щепкина (мастерская В.А. Сафронова) и Виктория Соболь (выпускница Школы Нового Кино (Санкт-Петербург). Основной акцент программы Black Nights Stars будет на том, как продвигать свой талант на зарубежных рынках и строить актерскую карьеру в новых условиях, когда многие процессы, в том числе, и кастинг, проходят онлайн.

Одним из важнейших мероприятий форума станет круглый стол «Возможности кинопроизводства и финансовые инициативы для зарубежных продюсеров на Северо-Западе России». Руководитель Департамента кинематографии Министерства культуры Российской Федерации Светлана Максимченко расскажет о развитии института кинокомиссий в России. Евгения Данильченко, руководитель направления экспорта креативных индустрий Российского экспортного центра представит перспективы запуска модели субсидий зарубежным кинопродюсерам при съемках в России в 2021 году. Представители Калининградской, Мурманской, Новгородской областей и Карелии расскажут о том, как развивается система рибейтов в регионах, и о возможностях копродукции.

Также под брендом RUSSIA IN FOCUS пройдет панельная дискуссия, посвященная виртуальной реальности, рынку технологий VR/XR и новых вызовах в условиях пандемии.

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25.11.2020 Автор: БК