Россия начнет принимать заявки на рибейты от иностранных проектов уже в конце апреля

В апреле Российский экспортный центр (РЭЦ) начинает прием заявок от иностранных кино- и сериальных проектов, претендующих на возмещение части понесенных в ходе съемок в России. Об этом сообщают «Ведомости». Зарубежным игрокам такая возможность открывается впервые: программу разрабатывали много лет, но реальный запуск состоится только сейчас. На программу возмещений в бюджете этого года заложено 100 млн рублей.

По закону государство не может выплачивать возмещение иностранным компаниям напрямую. Получать деньги они смогут через своих российских партнеров. Сумма возмещений будет зависеть от многих факторов: максимально Россия готова компенсировать 40% затрат. Чтобы получить такой рибейт нужно, чтобы на работы в стране было потрачено не менее 75 млн рублей, съемки шли не меньше 19 дней, а в составе группы было не менее 80% россиян.

Система рибейтов распространяется на любые кино- и телевизионные сериальные проекты, в том числе и создающиеся для Интернет-платформ. Получателей будут отбирать с помощью Экспертного совета, в состав которого включены Минкультуры, Минэкономразвития, РЭЦ, а также продюсеры.

Программа рибейтов иностранным кинопроизводителям разработана РЭЦ совместно с Минэкономразвития. Ранее представители отрасли утверждали, что, несмотря на интересные условия и высокий процент возмещения, она вряд ли сможет заинтересовать большие мировые производственные компании или голливудских мейджоров. Дело в том, что заложенные в бюджет средства на возмещение слишком малы − крупный проект может в них не уложиться. Однако генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина уверена, что в будущем бюджет программы может быть увеличен. Однако это произойдет только в случае реальной заинтересованности в ней иностранных претендентов.

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21.04.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: «Ведомости»