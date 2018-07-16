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Предварительная касса уикенда: «Монстры на каникулах» впереди

«Небоскреб» на второй строчке

Первое место в российском кинопрокате по итогам минувшего уикенда уверенно заняла анимационная картина МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ 3: МОРЕ ЗОВЕТ (WDSSPR). В ее активе, по предварительным и неофициальным данным, около 320–325 млн рублей на территории России. Это меньше по сравнению со второй частью франшизы, которая в октябре 2015 года освоила на старте 345 млн рублей.

На второй строчке расположилась еще одна новинка проката – НЕБОСКРЕБ (UPI). Релиз с Дуэйном Джонсоном в главной роли освоил примерно 150–155 млн рублей, что уступает показателю фильма РЭМПЕЙДЖ (179 млн) и находится на одном уровне с цифрами ДЖОНА УИКА 2.

Российский хоррор РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ (CP) за отчетный период заработал около 38–40 млн рублей, что больше, чем у недавнего релиза ФОТО НА ПАМЯТЬ (19 млн), но меньше, чем у ПИКОВОЙ ДАМЫ: ЧЕРНЫЙ ОБРЯД (62 млн).

16.07.2018 Автор: Андрей Белый

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