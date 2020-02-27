Официальная касса России: «Лед 2» остался первым

ЛЕД 2 получил еще 296,5 млн рублей. Падение сборов на втором уикенде составило 48,9% (у первой части этот показатель равнялся крайне мягким 14,5%), а общая касса проекта достигла 1,028 млрд рублей. Таким, образом, фильм возглавил чарт самых кассовых релизов года.

Второе место с результатом 254 млн рублей заняла семейная картина УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА. Фильм с Робертом Дауни-мл. в главной роли стартовал на одном уровне с ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ (257 млн), однако существенно слабее КНИГИ ДЖУНГЛЕЙ (503 млн).

Бронзу на прошедшем уикенде завоевали ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, чье падение составило крайне низкие 10,2%. Проект заработал за уикенд 245 млн, его общий бокс-офис достиг 621 млн. Фильм уже превысил окончательные результаты другой работы Гая Ричи, АГЕНТОВ А.Н.К.Л. (568 млн), и ускоренно приближается к итоговым сборам МЕЧА КОРОЛЯ АРТУРА (719 млн).

Полноценный старт СОНИКА В КИНО принес проекту 221 млн рублей, общий бокс-офис с учетом превью достиг 391 млн. Сборы прошедшего уикенда новинки лишь немного уступили первым цифрам картины ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ (246 млн).

Приключенческая лента ЗОВ ПРЕДКОВ с Харрисоном Фордом в главной роли освоила за первый уикенд 84 млн. Картина не смогла добиться показателей, показанных на старте фильмом АЛЬФА (225 млн), что неудивительно, учитывая сложное конкурентное окружение.

Российская биографическая драма КАЛАШНИКОВ заработала за первый уикенд 57,9 млн, выступив примерно на одном уровне с картиной ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ (58,3 млн) и несколько слабее исторического ТОБОЛА (72,1 млн). Новинка заняла шестое место бокс-офиса.

Также в прокат вышли мультфильм МЕГАЩЕНКИ ЭЛЕКТРОЛАПЫ И ШИММЕР И ШАЙН (2,8 млн, двенадцатое место), хоррор ЗАПАДНЯ ДЛЯ ДЬЯВОЛА (2,2 млн рублей, пятнадцатая строка), документальный проект РУССКИЕ ГРУЗИНЫ. ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ (1,7 млн, шестнадцатая позиция), криминальная комедия СВИСТУНЫ (0,8 млн рублей, восемнадцатое место).

Общая касса топ-20 в России составила 1,294 млрд рублей, с учетом стран СНГ – 1,378 млрд. Это на 1,1% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 5,7% больше, чем было на аналогичном уикенде 2019, когда чарт возглавлял мультфильм КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

27.02.2020 Автор: Максим Острый