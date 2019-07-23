Депутаты предложили законодательно закрепить создание русского аналога Hulu

В России могут законодательно закрепить необходимость создания аналога видеосервиса Hulu и прописать его основные функции и условия функционирования. Депутаты Госдумы внесли законопроект о создании единого поставщика телевизионного контента в Интернете, сообщает «Коммерсантъ».

Проект касается создания общероссийской системы легальных интернет-трансляций для обязательных общедоступных телеканалов (два так называемых мультиплекса). Поставщиком услуги, по мнению депутатов, должна стать компания, которую выберет Роскомнадзор, а это значит, что к ней не будут применяться антимонопольные ограничения. Ограничительным фактором для участников конкурса может стать условие, касающееся максимальной доли иностранного участия в такой организации (в данном случае это пресловутые 20%). Кроме того, у компании, которую выберет Роскомнадзор, должны быть заключены договоры с большинством (не менее двух третей) российских телеканалов.

Под условия целиком попадает компания «Витрина ТВ», которую в 2017 году создала «Национальная Медиа Группа» (НМГ). Использование уже действующей платформы «Витрина ТВ» обсуждалось на заседании «Медиа-коммуникационного союза» (МКС), где и была озвучена депутатская инициатива. Совладельцами «Витрины ТВ» сейчас являются Первый канал, ВГТРК и «СТС Медиа», чью долю должен выкупить холдинг «Газпром-медиа».

Если законопроект будет принят, «Витрина ТВ» планирует подавать заявку в качестве оператора, через которого будет распространяться контент каналов цифровых мультиплексов в Интернете, рассказал «Коммерсанту» представитель «Витрины ТВ».

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23.07.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ