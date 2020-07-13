Касса уикенда: «Тролли: мировой тур» остались лидерами

Вторую неделю подряд лидером кассовых сборов в кинотеатрах России с большим отрывом становится мультфильм ТРОЛЛИ: МИРОВОЙ ТУР (UPI). По данным ЕАИС, на прошедших выходных прошел 151 сеанс этого проекта, на которые было продано 795 кинобилетов. Сборы мультфильма за уикенд составили 159,105 тыс. рублей. Это меньше, чем было неделю назад (182,040 тыс. рублей), но собранной релизом суммы хватило для лидерства.

Второе место с результатом в 141,970 тыс. рублей снова оказалось за ДЖЕНТЛЬМЕНАМИ (VLG). В отличие от лидера, по сравнению с прошлой неделей, этот релиз вырос по всем показателям. По данным ЕАИС, за уикенд ленту показали 70 раз, на эти сеансы было продано 388 кинобилетов. На третье место поднялся СОНИК В КИНО (CPP). Фильм собрал 119,645 тыс. рублей, которые обеспечили 500 проданных кинобилетов. У ленты состоялся 71 киносеанс.

Четвертое место у фантастического экшна БЛАДШОТ (SPPR) с 70,370 тыс. рублей. У фильма состоялось 64 киносеанса, на которые продано 249 кинобилетов. Замыкает пятерку фантастический триллер МОРСКИЕ ПАРАЗИТЫ (KNLG). Лента получила 51,5 тыс. рублей, на нее было продано 144 кинобилета. В кинотеатрах прошел 21 сеанс.

В десятку лучших по итогам выходных, по данным ЕАИС, вошли: хоррор ОТДАЙ СВОЮ ДУШУ (EXP), семейный блокбастер КОРОЛЬ ЛЕВ (WDSSPR), анимэ УНЕСЕННЫЕ ПРИЗРАКАМИ (PNR), фантастический экшн ТОР: РАГНАРЕК (WDSSPR) и мультфильм ЗВЕРОПОЛИС (WDSSPR).

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13.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ЕАИС