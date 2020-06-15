Касса уикенда: в лидерах оказался мультфильм «Ходячий замок»

Кинопрокат в стране осуществляется силами автокинотеатров и нескольких стационарных кинотеатров на Сахалине и в Ленинградской области. Данные о кассовых сборах автоматически поступают в систему ЕАИС. Неясным остается вопрос − учитываются ли в системе все функционирующие на данный момент площадки.

Пока же, согласно данным ЕАИС, лидером кассы по итогам праздничного уикенда стал классический мультфильм Хаяо Миядзаки ХОДЯЧИЙ ЗАМОК (PNR). Всего двумя сеансами лента собрала 88,3 тыс. рублей. На нее было продано 123 кинобилета. Второе место досталось детективу ДОСТАТЬ НОЖИ (CP). Благодаря всего одному сеансу и 74 проданным кинобилетам лента собрала 74,6 тыс. рублей. Замыкает тройку лидеров боевик ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА (SPPR), одним сеансом собравший 66 тыс. рублей. По данным ЕАИС на фильм был продан 81 кинобилет.

На четвертом месте оказался отечественный проект. Это лента КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ (KARO). На один сеанс этого фильма было продано 46 кинобилетов, принесших 45,4 тыс. рублей.

Пятое и шестое место с одинаковыми сборами в 23,4 тыс. рублей делять проекты ЗЕЛЕНАЯ КНИГА (CPF) и ТУННЕЛЬ: ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ (CPF). В ЕАИС отразился только один сеанс каждого из этих фильмов, на них было продано по 40 кинобилетов.

В десятку лучших по величине кассовых сборов за уикенд также вошли: МОЙ ДРУГ МИСТЕР ПЕРСИВАЛЬ (PNR, 23,27 тыс. рублей), ИДЕАЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ (CPF, 20,4 тыс. рублей), РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ (PNR, 18,08 тыс. рублей) и ДЖОКЕР (CAO, 17,06 тыс. рублей).

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15.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ЕАИС