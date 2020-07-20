Касса уикенда: «Мой шпион» собрал больше миллиона рублей

Лидером кассовых сборов уикенда в России стала экшн-комедия МОЙ ШПИОН (MG) − первая полноценная новинка проката в посткарантинный период. Лента уверенно победила конкурентов, собрав за выходные, по данным ЕАИС, 1,105 млн рублей. Такая сумма за уикенд покоряется одному фильму впервые с марта 2020 года. С четверга по воскресенье кинотеатры показали МОЕГО ШПИОНА 552 раза, на сеансы картины ими было продано 3,675 тыс. кинобилетов. Общие сборы релиза, по данным ЕАИС, сейчас составляют 1,311 млн рублей.

Второе место топа тоже за новинкой. Речь о ленте ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ (MG), собравшей за уикенд 829,060 тыс. рублей. В стране за выходные прошел 321 сеанс этой картины, на которые продано в общей сложности 2,553 тыс. кинобилетов. По данным ЕАИС, общая касса проекта в России составляет 1,016 млн рублей.

Третье место у ветерана проката, мультфильма ТРОЛЛИ: МИРОВОЙ ТУР (UPI). Лента собрала 323,285 тыс. рублей. Ее показали на 238 киносеансах, продав 1792 кинобилета.

Четвертыми стал проект МОРСКИЕ ПАРАЗИТЫ (KNLG), собравший за уикенд 306,230 тыс. Это тоже данные ЕАИС. Судя по ним же, на фильм было продано 1189 кинобилетов, а за выходные его показали 244 раза. Лента довольно ощутимо опередила занявший пятое место мультфильм ВПЕРЕД (WDS). У этого проекта за уикенд было всего 109 сеансов, на которые было продано 795 кинобилетов. Мультфильм положил в свою копилку 207,680 тыс. рублей.

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20.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ЕАИС