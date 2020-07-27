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Касса уикенда: «Мой шпион» остался лидером, но снова собрать миллион ему не удалось

Из новинок успешнее всех стартовал мультфильм «Зов джунглей»

Лидером кассовых сборов прошедшего уикенда осталась американская комедия МОЙ ШПИОН (MG). По данным ЕАИС, доступным к вечеру понедельника, за выходные лента собрала 926,592 тыс. рублей, что на 16% меньше, чем было уикендом раньше. Состоялось 580 сеансов этой картины, на которые продали 3,529 тыс. кинобилетов. Общая касса релиза в России сейчас составляет 2,881 млн рублей.

Второе место, как и в прошлый раз занял проект ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ (MG). По данным ЕАИС, эта картина заработала 864,693 тыс. рублей, что на 4% больше, чем неделю назад. При этом, у фильма состоялось 400 сеансов. На них было продано 2,878 тыс. кинобилетов (на прошлом уикенде их было 2,553 тыс.). Общая касса этой картины в России после двух уикендов составляет 2,402 млн рублей.

На третьем месте закрепилась лучшая из новинок − мультфильм ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ (CPF) со сборами в 516,933 тыс. рублей. По данным ЕАИС, за выходные состоялось 477 сеансов этого релиза, на которые было продано 2,706 кинобилетов. Лента сумела обойти прямого конкурента − мультфильм ТРОЛЛИ: МИРОВОЙ ТУР (UPI), который завершил уикенд на четвертом месте. По данным ЕАИС, уикенд принес ему 423,654 тыс. рублей, заработанных на 403 сеансах с помощью 2,282 кинобилетов. Эта сумма оказалась на 31% больше, чем неделю назад. Общая касса мэйджорского мультфильма по итогам выходных составила 124,141 млн рублей.

Замыкает топ-5 фильм ОСНОВАТЕЛЬ (CPF). Лента, которая уже несколько недель с успехом идет в онлайн-кинотеатрах, на традиционных площадках сумела собрать за выходные 414,680 тыс. рублей. Это данные ЕАИС. У ОСНОВАТЕЛЯ было 214 сеансов, на которые продали 1,115 тыс. кинобилетов.

В десятку лучших по величине кассовых сборов по итогам уикенда также попали: криминальная комедия ДЖЕНТЛЬМЕНЫ (VLG), хоррор ОТДАЙ СВОЮ ДУШУ (EXP), фантастический триллер МОРСКИЕ ПАРАЗИТЫ (KNLG), семейный проект УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА (UPI) и еще одна новинка − фантастический триллер ЛОВУШКА РАЗУМА (KNLG). 

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27.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ЕАИС

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