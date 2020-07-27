Касса уикенда: «Мой шпион» остался лидером, но снова собрать миллион ему не удалось

Лидером кассовых сборов прошедшего уикенда осталась американская комедия МОЙ ШПИОН (MG). По данным ЕАИС, доступным к вечеру понедельника, за выходные лента собрала 926,592 тыс. рублей, что на 16% меньше, чем было уикендом раньше. Состоялось 580 сеансов этой картины, на которые продали 3,529 тыс. кинобилетов. Общая касса релиза в России сейчас составляет 2,881 млн рублей.

Второе место, как и в прошлый раз занял проект ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ (MG). По данным ЕАИС, эта картина заработала 864,693 тыс. рублей, что на 4% больше, чем неделю назад. При этом, у фильма состоялось 400 сеансов. На них было продано 2,878 тыс. кинобилетов (на прошлом уикенде их было 2,553 тыс.). Общая касса этой картины в России после двух уикендов составляет 2,402 млн рублей.

На третьем месте закрепилась лучшая из новинок − мультфильм ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ (CPF) со сборами в 516,933 тыс. рублей. По данным ЕАИС, за выходные состоялось 477 сеансов этого релиза, на которые было продано 2,706 кинобилетов. Лента сумела обойти прямого конкурента − мультфильм ТРОЛЛИ: МИРОВОЙ ТУР (UPI), который завершил уикенд на четвертом месте. По данным ЕАИС, уикенд принес ему 423,654 тыс. рублей, заработанных на 403 сеансах с помощью 2,282 кинобилетов. Эта сумма оказалась на 31% больше, чем неделю назад. Общая касса мэйджорского мультфильма по итогам выходных составила 124,141 млн рублей.

Замыкает топ-5 фильм ОСНОВАТЕЛЬ (CPF). Лента, которая уже несколько недель с успехом идет в онлайн-кинотеатрах, на традиционных площадках сумела собрать за выходные 414,680 тыс. рублей. Это данные ЕАИС. У ОСНОВАТЕЛЯ было 214 сеансов, на которые продали 1,115 тыс. кинобилетов.

В десятку лучших по величине кассовых сборов по итогам уикенда также попали: криминальная комедия ДЖЕНТЛЬМЕНЫ (VLG), хоррор ОТДАЙ СВОЮ ДУШУ (EXP), фантастический триллер МОРСКИЕ ПАРАЗИТЫ (KNLG), семейный проект УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА (UPI) и еще одна новинка − фантастический триллер ЛОВУШКА РАЗУМА (KNLG).

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27.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ЕАИС