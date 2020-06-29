Касса России: «Джентльмены» выигрывают уикенд

Российский кинопрокат продолжает держаться в основном за счет работы автокинотеатров. С каждой неделей их все больше, однако посещаемость и касса невысоки. Больше того, на прошедшей неделе впервые за июнь наблюдался спад числа проданных кинобилетов. Согласно данным ЕАИС, за выходные реализовано 2,8 тыс. кинобилетов, в то время как неделю назад из было 3,7 тыс.

В лидерах по кассовым сборам на уикенде 25−28 июня по данным ЕАИС находятся ДЖЕНТЛЬМЕНЫ (VLG). На 13 сеансов этой картины продано 137 кинобилетов на общую сумму 49,75 тыс. рублей. В спину ленте Гая Ричи дышит французская мелодрама ОН И ОНА (CPF), собравшая 47 тыс. рублей. У этой ленты был всего один сеанс, на который продали 47 кинобилетов. Третье место за МАТРИЦЕЙ (MRS) с 43 тыс. рублей, 43 кинобилетами и все тем же одним киносеансом.

Единственный сеанс боевика ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА (SPPR) позволил фильму занять четвертое место топа. Лента собрала 38 тыс. рублей, которые образовались от продажи 38 кинобилетов. Замыкает пятерку мультфильм Хаяо Миядзаки ПРИНЦЕССА МОНОНОКЕ (PNR), на единственный сеанс которого было продано 33 кинобилета, принесших 33 тыс. рублей.

В топ-10 самых кассовых фильмов уикенд также вошли фантастический экшн СОНИК В КИНО (CPP), детектив ДОСТАТЬ НОЖИ (CP), хоррор КУКЛА 2: БРАМС (PRD) и семейный проект ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЕМИ (PNR). Замыкает десятку новинка − криминальный боевик КИЛЛЕР ПО ВЫЗОВУ. Два сеанса фильма принесли ему 26,04 тыс. рублей. Это данным ЕАИС, актуальные на раннее утро понедельника. На ленту было продано 58 кинобилетов.

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29.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ЕАИС