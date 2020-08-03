Предварительная касса уикенда: «Побег из Претории» обошел «Моего шпиона»

Неожиданным лидером кассовых сборов на первом уикенде августа стал проект ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ (MG). Лента с участием Дэниэлом Рэдклифом получила, по предварительным даннм ЕАИС на утро понедельника, 5,68 млн рублей. Это на полмиллиона больше, чем фаворит предыдущих недель − комедийный экшн МОЙ ШПИОН (MG), в активе которого 5,14 млн. Главная отечественная новинка выходных − ХЭППИ-ЭНД (SPPR) − оказалась лишь третьей, собрав лишь 2,53 млн рублей (данные ЕАИС). Интересно, что из этой тройки у ПОБЕГА ИЗ ПРЕТОРИИ прошло наименьшее количество сеансов, да и билетов на него было продано меньше, чем на МОЕГО ШПИОНА.
Общая касса ПОБЕГА ИЗ ПРЕТОРИИ теперь, по данным ЕАИС, составляет 8,7 млн рублей. У МОЕГО ШПИОНА в активе 8,65 млн.
Еще одна новинка недели − семейный фильм ЛЕССИ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (VLG) − получила 1,49 млн рублей и заняла четвертое место. Пятым стал хоррор ОТДАЙ СВОЮ ДУШУ (EXP) с 1,46 млн.
Места с шестого по восьмое занимают проекты, которым также удалось собрать на уикенде больше миллиона рублей. Среди них новинка − хоррор ЗЕРКАЛА: ИНКАРНАЦИЯ (WP), а также мультфильм ТРОЛЛИ: МИРОВОЙ ТУР (UPI) и еще один новичок − фэнтези АРТУР И МЕРЛИН: РЫЦАРИ КАМЕЛОТА (PRD). В шаге о миллиона, по данным ЕАИС, остановилась еще одна премьера недели − французская комедия ДРУЖИТЬ ПО-РУССКИ! (PNR), обосновавшаяся на девятом месте.
За весь уикенд, по данным ЕАИС, кинотеатры сумели продать почти 83 тыс. кинобилетов. Общие сборы составляют около 25 млн рублей.
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03.08.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: ЕАИС
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