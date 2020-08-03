Новости


Предварительная касса уикенда: «Побег из Претории» обошел «Моего шпиона»

Сразу восемь релизов смогли собрать больше миллиона рублей

Неожиданным лидером кассовых сборов на первом уикенде августа стал проект ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ (MG). Лента с участием Дэниэлом Рэдклифом получила, по предварительным даннм ЕАИС на утро понедельника, 5,68 млн рублей. Это на полмиллиона больше, чем фаворит предыдущих недель − комедийный экшн МОЙ ШПИОН (MG), в активе которого 5,14 млн. Главная отечественная новинка выходных − ХЭППИ-ЭНД (SPPR) − оказалась лишь третьей, собрав лишь 2,53 млн рублей (данные ЕАИС). Интересно, что из этой тройки у ПОБЕГА ИЗ ПРЕТОРИИ прошло наименьшее количество сеансов, да и билетов на него было продано меньше, чем на МОЕГО ШПИОНА.

Общая касса ПОБЕГА ИЗ ПРЕТОРИИ теперь, по данным ЕАИС, составляет 8,7 млн рублей. У МОЕГО ШПИОНА в активе 8,65 млн.   

Еще одна новинка недели − семейный фильм ЛЕССИ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (VLG) − получила 1,49 млн рублей и заняла четвертое место. Пятым стал хоррор ОТДАЙ СВОЮ ДУШУ (EXP) с 1,46 млн.

Места с шестого по восьмое занимают проекты, которым также удалось собрать на уикенде больше миллиона рублей. Среди них новинка − хоррор ЗЕРКАЛА: ИНКАРНАЦИЯ (WP), а также мультфильм ТРОЛЛИ: МИРОВОЙ ТУР (UPI) и еще один новичок − фэнтези АРТУР И МЕРЛИН: РЫЦАРИ КАМЕЛОТА (PRD). В шаге о миллиона, по данным ЕАИС, остановилась еще одна премьера недели − французская комедия ДРУЖИТЬ ПО-РУССКИ! (PNR), обосновавшаяся на девятом месте.

За весь уикенд, по данным ЕАИС, кинотеатры сумели продать почти 83 тыс. кинобилетов. Общие сборы составляют около 25 млн рублей.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram 

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен 

03.08.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ЕАИС

Новости по теме:

Касса четверга: и снова в лидерах «Мой шпион»

Российский мультфильм «Большое путешествие» собрал больше $1 млн в прокате Нидерландов

Касса уикенда: «Мой шпион» остался лидером, но снова собрать миллион ему не удалось

Касса четверга: «Мой шпион» снова первый

Касса уикенда: «Мой шпион» собрал больше миллиона рублей


Самое читаемое

Их очная защита назначена на 7 августа

К питчингу Минкультуры по господдержке сериалов допущено восемь проектов

Подробнее
В России лента выйдет 10 сентября

Warner Bros. подтвердила релиз «Довода» в Европе раньше, чем в США

Подробнее
Онлайн-кинотеатр снова приготовил эксклюзивы подписки

«Кинопоиск HD» рассказал о новинках августа

Подробнее
Лидером уикенда стало «Удивительное путешествие доктора Дулиттла»

Открывшиеся китайские кинотеатры показали обнадеживающий результат

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 