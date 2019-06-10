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Предварительная касса уикенда: «Люди Икс» выиграли слабый уикенд

«Рокетмен» только на пятой позиции

Первое место по итогам минувшего уикенда в российском кинопрокате заняла картина ЛЮДИ ИКС: ТЕМНЫЙ ФЕНИКС (Fox). По предварительным и неофициальным данным, в ее активе около 203-205 млн рублей без учета СНГ, что существенно ниже по сравнению с предыдущей частью франшизы АПОКАЛИПСИС (384 млн). При этом у ДНЕЙ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО стартовая касса также была больше 327 млн рублей.

Существенно хуже ожиданий рынка стартовала картина РОКЕТМЕН (CPP). На счету фильма около 29-30 млн рублей без учета превью-показов. У фильма по итогам уикенда сохранилась худшая наработка на сеанс среди первой пятерки фильмов. Результат фильма не только хуже БОГЕМСКОЙ РАПСОДИИ (234 млн), но и меньше, чем у драмы ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ (46 млн).

ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2 (UPI) добралась до отметки в 1 млрд рублей на территории России, заработав в свой второй уикенд около 180 млн рублей. По сравнению с первым уикендом падение сборов составило внушительные 59% (у предыдущей части аналогичный показатель равнялся 49%).

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10.06.2019 Автор: Андрей Белый

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