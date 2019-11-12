Официальная касса России: первое место вновь у «Семейки Аддамс»

Общая касса мультфильма СЕМЕЙКА АДДАМС после двух недель проката достигла 643 млн рублей, падение сборов составило 63,0%. Картина уже близка к нынешним результатам ЭВЕРЕСТА (681 млн), а по итогам проката окажется выше РАЛЬФА ПРОТИВ ИНТЕРНЕТА (746 млн) и ТРОЛЛЕЙ (751 млн).

Второе место досталось хоррору ДОКТОР СОН. За первый уикенд новинка заработала 126 млн, что существенно меньше цифр не только обеих частей ОНО (408 млн и 561 млн соответственно), но и выходившего ранее в этом году КЛАДБИЩА ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ (181 млн).

«Старт вызвал небольшое разочарование, но это объективный результат, связанный не с качеством картины, а с некоторыми факторами, в частности, временем выхода. Так что это разочарование с пониманием произошедшего. Но это не повод для особого расстройства. Надо двигаться дальше и рассматривать стартовые результаты как промежуточные показатели, поскольку мы абсолютно уверены в работе фильма в перспективе», − рассказал в интервью ЭБК генеральный директор компании «Каро Премьер» Алексей Рязанцев.

Сиквел МАЛЕФИСЕНТЫ сохранил место в тройке лидеров, в копилке картины уже 1,801 млрд рублей. Фильм претендует на место в десятке самых кассовых релизов в России, опережая график ВЕНОМА (1,794 млрд за аналогичный период) и ДЖОКЕРА (1,733 млрд).

После не самого удачного старта ТЕРМИНАТОР: ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ испытал еще и существенное падение сборов на втором уикенде − сразу на 70,7%. Это близко к показателям ГЕМИНИ (-69,8%) и К ЗВЕЗДАМ (-71,9%). Финальные сборы боевика превысят цифры ХИЩНИКА (473 млн), однако не смогут превзойти кассы даже премьерного уикенда предыдущей части франшизы, ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС (556 млн за первые четыре дня).

Драмеди ВО ВСЕ ТЯЖКОЕ с Джонни Деппом в главной роли заработало за первый уикенд 37,0 млн, показав лучший старт в истории компании «Экспонента Фильм». А вот отечественная мистика ДЕВЯТАЯ, напротив, начала прокат по нижней границе ожиданий − на счету новой картины Николая Хомерики только 36,5 млн, это значительно меньше, чем было три года назад у ДУЭЛЯНТА (151 млн). На фоне новинки особенно выигрышно смотрятся два российских холдовера − ТЕКСТ и ВЕРНОСТЬ. Падения их сборов − по 42,7% у каждого. Триллер Клима Шипенко в ближайшее время обгонит БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ (308 млн) и ТАЙНУ ПЕЧАТИ ДРАКОНА (334 млн), а драма Нигины Сайфуллаевой постарается опередить АРИТМИЮ (83,9 млн), ЛЕТО (91,3 млн) и НЕЛЮБОВЬ (95,3 млн).

Также в прокат вышли музыкальный проект МИЛЕН ФАРМЕР 2019 — В КИНО (7,2 млн рублей, тринадцатое место), мультфильм КЛАРА И ВОЛШЕБНЫЙ ДРАКОН (3,6 млн, шестнадцатая строка), фэнтези РАЙСКИЕ ХОЛМЫ (3,1 млн, девятнадцатая позиция), анимационный МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК №106. УЛЫБАЕМСЯ И СМОТРИМ (3,1 млн, двадцатое место).

Общая касса топ-20 в России составила 653 млн рублей, с учетом стран СНГ – 719 млн. Это на 44,9% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 20,6% больше, чем было на аналогичном уикенде 2018 года, когда чарт возглавлял фильм БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ.

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12.11.2019 Автор: Максим Острый