Предварительная касса уикенда: «Мортал Комбат» показал лучший старт постковидного периода

Судя по предварительным данным, как и ожидалось, лидером уикенда стал фантастический боеевик МОРТАЛ КОМБАТ (UPI). Релиз заработал около 470 млн рублей, что стало лучшим стартом постковидного периода за исключением новогодних праздников. Впрочем, учитывая предпродажи фильма и сильный бренд, заложенный в его название, при более положительном «сарафане» можно было бы ожидать еще большие цифры.

Вторая крупная новинка, мультфильм 100% ВОЛК (NKI), также установила рекорд постковидного проката, но для независимой анимации. Релиз записал на свой счет порядка 45 млн рублей в свой первый уикенд и смог обойти по этому показателю такие проекты, как ПОНЧАРЫ: ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ и СЕМЕЙКА БИГФУТОВ.

Отечественная комедия БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ (CRP) не смогла в полной мере заинтересовать зрителя и показала заполняемость в 6 человек на сеанс, что является худшим показателем в первой десятке лучших релизов уикенда. В абсолютных же цифрах на счету картины около 10 млн рублей и 8-е место чарта.

Последние два места таблицы заняли проекты для избирательной публики. Драма Вадима Перельмана УРОКИ ФАРСИ (BN) пополнила свою копилку на 8 млн рублей, а участник оскаровской гонки 2021 года МИНАРИ (EXP) заработал чуть более 4 млн рублей.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

12.04.2021 Автор: Георгий Романов