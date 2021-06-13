Предварительная касса уикенда: «Круэлла» снова первая

По предварительным данным, лидер прошлого уикенда КРУЭЛЛА (WDS) выигрывает и на этой неделе. Фильм с Эммой Стоун в главной роли записал на свой счет еще порядка 120 млн рублей и преодолел планку сборов в 400 млн. Минимальное падение относительно прошлой недели позволило проекту уверенно опередить всех конкурентов.

Со второй строчки таблицы ниже ожиданий стартовал триквел популярной хоррор-франшизы ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА (UPI). Фильм Майкла Чавеса смог пополнить копилку приблизительно на 90 млн рублей, показав худший результат номерной франшизы.

Около 20 млн рублей смог заработать приключенческий боевик ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ДЖЕНТЛЬМЕНСКИ (EXP). Фильм с Пирсом Бронсноном в главной роли занял пятое место чарта лучших релизов уикенда и показал среднюю заполняемость в 11 человек на сеанс. Это почти на 15% больше, чем было у схожего проекта ГЕНИАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ два месяца назад.

Документальный фильм БАЙКАЛ. УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮМЫ (CP) показал результат в 11 млн рублей, что вместе с превью-показами дает более 17 млн рублей.

Отечественная военная картина КРАСНЫЙ ПРИЗРАК (CRP) показала худший результат средней заполняемости – 4 человека на сеанс. В абсолютных же цифрах на счету релиза почти 7 млн рублей и восьмое место в списке лучших релизов уикенда.

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13.06.2021 Автор: Георгий Романов