Предварительная касса уикенда: «Форсаж 9» по-прежнему первый

Согласно предварительным данным, ФОРСАЖ 9 продолжил лидировать в бокс-офисе, заработав во второй уикенд около 190 млн рублей. Валовые сборы за 12 дней проката достигли 890 млн. Гоночный боевик стал самым кассовым зарубежным игровым релизом 2020-го года, обогнав ГОДЗИЛЛУ ПРОТИВ КОНГА (887 млн), МОРТАЛ КОМБАТ (865 млн) и ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ (856 млн).

Стартовавший на превью-показах в субботу хоррор ТИХОЕ МЕСТО 2 с ходу освоил не менее 52 млн. Новинка с Эмили Блант показала лучшую наработку в топ 10. На каждом из показов фильма присутствовало в среднем по 35 зрителей.

Анимационные премьеры прошлой недели СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ и ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ» выступили примерно на одном уровне. Проект студии Dreamworks заработал во второй уикенд почти 24 млн, а аниме - более 22 млн. В то же время ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ заметно превосходит детский мультфильм по валовой кассе, которая уже приближается к отметке в 100 млн рублей.

Ожидаемо скромно стартовали независимые новинки недели. Фэнтези-экшн АССАСИН: БИТВА МИРОВ занял восьмую строчку бокс-офиса с предварительным результатом чуть более 8 млн рублей, а хоррор СПИРИТИЧЕСКИЙ СЕАНС расположился за ним с 7 млн рублей за уикенд.

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31.05.2021 Автор: Никита Никитин