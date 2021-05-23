Предварительная касса уикенда: «Форсаж 9» смёл всех, но показал худший старт для франшизы за 10 лет

По предварительным данным, лидером уикенда стала очередная часть гоночной франшизы ФОРСАЖ 9 (UPI). За четыре дня проката фильм заработал около 450 млн рублей, а с учетом кассы среды 545 млн рублей. Средняя посещаемость у проекта составила 27 человек на сеанс. Хороший результат для постковидного проката, но явно ниже ожиданий как кинотеатров, так и дистрибьютора. ФОРСАЖ 8 в 2017-м зарабатывал за первый четыре дня 712 млн рублей, спин-офф ХОББС И ШОУ в 2019 году осваивал на старте 480 млн рублей. В последний раз меньше новинки фильм франшизы собирал в России в 2011 году. Тогда ФОРСАЖ 5 аккумулировал в первый уикенд 309 млн рублей.



Аниме ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД «БЕСКОНЕЧНЫЙ» (SPPR) заняло вторую строчку чарта с 55 млн рублей. Это лучший старт для японской анимации в отечественном прокате. Уже после первого уикенда позади остались финальный сборы ТВОЕГО ИМЕНИ и ДИТЯ ПОГОДЫ. Впереди, очевидно, штурм позиций проекта МЭРИ И ВЕДЬМИН ЦВЕТОК, пока являющегося самым кассовым аниме в России. ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ привлек в среднем 29 человек на сеанс . По этому показателю он лидирует в первой десятке.



Всего порядка 30 млн рублей смог заработать анимационный релиз студии DreamWorks Animation СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ (UPI). Это худший старт для проектов студии в отечественном прокате. Мультфильм занял четвертое место в топ-10, заметно уступив КРОЛИКУ ПИТЕРУ 2 (SPPR), финишировавшему вторым. В копилке проекта Sony по итогам второго уикенда около 54 млн рублей, а в сумме примерно 167 млн. Что тоже, конечно, не густо. У первой части сборы после двух уикендов составляли 395 млн.

Из остальных холдоверов стоит отметить восьмое место ГНЕВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО (VLG). Экшн Гая Ричи заработал, по предварительным данным, 16 млн рублей и довел свою кассу до 833 млн. Это третий результат в текущем году для зарубежных игровых проектов после ГОДЗИЛЛЫ ПРОТИВ КОНГА (UPI) и МОРТАЛ КОМБАТ (UPI).



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23.05.2021 Автор: Георгий Романов