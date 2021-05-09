Предварительная касса уикенда: «Прабабушка легкого поведения. Начало» на первом месте

Согласно предварительным данным, лидером уикенда стала новинка — комедия ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО (СР). Фильм Марюса Вайсберга заработал порядка 135 млн рублей, что определенно ниже ожиданий как создателей, так и показчиков, особенно с учетом наличия выходных во все дни уикенда. Картина смогда привлечь лишь по 13 человек на сеанс. Всего же, с учетом пятидневного превью, на счету фильма чуть более 200 млн рублей.



Несмотря на праздничные дни, посещаемость уикенда оказалась одной из самых низких в году. Активность показали боевик ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ (VLG), преодолевший рубеж в 700 млн рублей общих сборов, и отечественная драма ДЕВЯТАЕВ (SPPR), которая относительно своего стартового уикенда даже немного прибавила. Оба проекта заняли вторую и третью строчку таблицы лучших релизов с результатом 110 и 90 млн рублей соответственно.



Кроме лидера остальные немногочисленные новинки уикенда пробиться в десятку лучших так и не смогли.



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09.05.2021 Автор: Георгий Романов