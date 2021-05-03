Предварительная касса уикенда: «Гнев человеческий» выигрывает уикенд и преодолевает рубеж в 500 млн

Второй уикенд подряд лидером чарта лучший релизов отечественного кинопроката, с результатом около 140 млн рублей становится боевик ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ (VLG). На счету фильма с Джейсоном Стейтэмом в главной роли уже свыше 500 млн рублей.



Главная новинка уикенда, военный фильм ДЕВЯТАЕВ (SPPR) занял вторую строчку таблицы и взял на старте чуть более 80 млн рублей. Учитывая далеко не самые высокие цифры в четверг, данный результат можно считать неплохим, однако учитывая бюджет и роспись проекта, очевидно, что он не оправдал всех возложенных ожиданий. Впрочем, впереди у фильма еще целая выходная неделя и возможность проявить себя на праздничном уикенде Дня Победы.



ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. НАЧАЛО (CP) вышла в прокат в субботу, в формате превью и заработала порядка 26 млн рублей. У проекта высокая заполняемость в 18 человек на сеанс, но основные свершения от него ждут на следующий уикенд, когда он официально выйдет в широкий прокат.



Заключительная часть трилогии ре-релизов ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ. ПЕРЕВЫПУСК (UPI) записала на свой счет около 24 млн рублей, показав наихудший результат перевыпущенной франшизы. Примерно столько же за 2 дня проката освоил и мультфильм ЗВЕРОКРЕКЕРЫ (CP), стартовавший в субботу 1 мая.



Замкнула десятку лучших еще одна новинка, анимационный проект УПС... ПРИПЛЫЛИ! (NKI). Впрочем, в полной мере заинтересовать аудиторию он не смог и пополнил свою копилку всего на 8,2 млн рублей, попутно показав худшую среднюю заполняемость в первой десятке.



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03.05.2021 Автор: Георгий Романов