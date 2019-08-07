Официальная касса России: «Хоббс и Шоу» стартует на треть слабее предыдущей части «Форсажа»

ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ заработал по итогам первого уикенда 480 млн рублей − это в три с лишним раза больше НЕБОСКРЕБА (150 млн) и на 40% превышает показатели МЕГ: МОНСТРА ГЛУБИНЫ (342 млн), однако почти на треть уступает первоначальным сборам ФОРСАЖА 8 (712 млн). Картина заняла четвертое место в чарте лучших стартов фильмов серии в российском прокате и третье − среди спин-оффов различных франшиз.

На втором месте расположился КОРОЛЬ ЛЕВ, падение его сборов на третьей неделе составило 50,8%, что примерно соответствует уровню АЛАДДИНА (-51,4%) и несколько мягче, чем было у КНИГИ ДЖУНГЛЕЙ (-55,7%). На счету фильма к концу выходных было 2,243 млрд рублей, а в настоящий момент релиз уже обошел итоговые показатели Т-34 (2,273 млрд) и занял второе место в списке самых кассовых проектов года. Его отставание от лидера, кинокомикса МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ (2,593 млрд), по итогам уикенда составило 351 млн.

Третья строчка досталась мультфильму РУСЛАН И ЛЮДМИЛА: ПЕРЕЗАГРУЗКА (15,9 млн), который сыграл на контрпрограммировании ФОРСАЖУ и привлек семейную аудиторию. Роспись проекта оказалась сопоставима с другим анимационным релизом компании «Экспонента» − МАУГЛИ ДИКОЙ ПЛАНЕТЫ. Последний, впрочем, стартовал в период праздничного уикенда Дня победы, что объясняет отставание новинки от его сборов на 3,7%.

Сокращение сборов ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА: ВДАЛИ ОТ ДОМА на пятый уикенд составило 58,6%, общая касса − 1,190 млрд, так что проект по-прежнему сохраняет шансы догнать АЛАДДИНА (1,210 млрд). Падение замкнувшего пятерку лидеров холдовера, исторического триллера ВИДОК: ОХОТНИК НА ПРИЗРАКОВ, достигло на второй неделе 62%. Это значительно сильнее падения ИГР РАЗУМОВ от этого же дистрибьютора (-22,4%), однако в том случае второй уикенд пришелся на майские выходные.

Также в прокат на прошедшей неделе вышли комедия КАК ОТМЫТЬ МИЛЛИОН (2,8 млн рублей, двенадцатое место), хоррор ВЕЛЬЗЕВУЛ (2,3 млн, шестнадцатая строчка), комедии ГИВ МИ ЛИБЕРТИ (1,9 млн, семнадцатая позиция) и ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РИМ (1,7 млн, девятнадцатое место). Закрывает двадцатку лучших фильм ужасов МАЛЕНЬКОЕ КРАСНОЕ ПЛАТЬЕ (1,7 млн).

Общая касса топ-20 в России составила 784 млн рублей, с учетом стран СНГ – 885 млн. Это на 30% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 117% больше, чем было на аналогичном уикенде 2018 года, когда чарт возглавлял фильм МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПОСЛЕДСТВИЯ.

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07.08.2019 Автор: Максим Острый