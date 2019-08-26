Предварительная касса уикенда: cтарожилы проката остались в лидерах

Первые два места по итогам минувшего уикенда заняли релизы предыдущих недель, причем от одного прокатчика. Мультфильм ANGRY BIRDS 2 В КИНО (WDSSPR), по предварительным и неофициальным данным, освоил около 85 млн рублей в свой второй уикенд, а ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ (WDSSPR) – 80–82 млн рублей на третьей неделе проката. Фильму Квентина Тарантино осталось совсем чуть-чуть до рубежа в 1 млрд рублей на территории России. С учетом стран СНГ эта сумма уже покорилась картине.

Среди многочисленных новинок лучшие сборы показала картина КАПКАН (СРР), которая освоила около 73–74 млн рублей на территории России. Это чуть меньше по сравнению со стартовыми показателями ОТМЕЛИ (84 млн). Другая зарубежная новинка – ПАДЕНИЕ АНГЕЛА (MG) – за отчетный период заработала 26–27 млн рублей, что почти в три раза меньше сборов второй части франшизы.

Среди российских картин вперед вышел фильм ЭБИГЕЙЛ (FOX) со сборами в 49–50 млн рублей. Комедия ТРУДНОСТИ ВЫЖИВАНИЯ (CRP) собрала только 12,5 млн рублей, расположившись на восьмой строчке чарта. Следом за ней оказалась драма БЫК (WDSSPR) с 8 млн рублей (с учетом превью-показов).

Замкнул десятку мультфильм UGLYDOLLS. КУКЛЫ С ХАРАКТЕРОМ (VLG) с результатом в 7,5 млн рублей.

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26.08.2019 Автор: Андрей Белый