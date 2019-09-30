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Предварительная касса уикенда: «К звездам» опередил «Героя»

Российская картина собрала менее 100 млн рублей

Первое место в российском кинопрокате по итогам прошедшего уикенда уверенно заняла картина К ЗВЕЗДАМ (FOX). По предварительным и неофициальным данным, на счету фильма около 187-189 млн рублей на территории России. ГРАВИТАЦИЯ в свое время начинала прокат с 242 млн рублей в первый уикенд.

Российский фильм ГЕРОЙ (СР) занял вторую строчку кинопроката с кассой в 90 млн рублей. Похожие стартовые цифры в свое время показывали фильмы НЕСОКРУШИМЫЙ и СПАСТИ ЛЕНИНГРАД.

На третьем месте чарта ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА (NKI), в активе которой около 73-74 млн рублей. Общие сборы к концу второго уикенда достигли 290 млн рублей.

Отличную динамику сборов показывает российская картина СЕСТРЕНКА (WDSSPR). В свой первый уикенд релиз собрал только 3,2 млн рублей, однако на второй неделе бокс-офис увеличился до 4,7 млн рублей, при этом количество сеансов картины даже немного сократилось.

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30.09.2019 Автор: Андрей Белый

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