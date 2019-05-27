Предварительная касса уикенда: «Аладдин» показал отличный результат

Первое место по итогам минувшего уикенда в российском кинопрокате уверенно заняла картина АЛАДДИН (WDSSPR). По предварительным и неофициальным данным, в ее активе около 370–375 млн рублей, что сопоставимо со стартовыми показателями фильмов КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ и АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС, а по посещаемости лишь немного уступает цифрам ПРИНЦА ПЕРСИИ: ПЕСКИ ВРЕМЕНИ.

На превью-сеансах в субботу и воскресенье работал мультфильм ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 2 (UPI). Сиквел собрал примерно 140–142 млн рублей за эти два дня. Первая часть в августе 2016 года начинала свой прокат схожим методом, но тогда за два дня выручка картины составила 191 млн рублей. По наработке на сеанс как по сборам, так и по зрителям в субботу впереди был АЛАДДИН, а в воскресенье лучше показатели были уже у ТАЙНОЙ ЖИЗНИ.

Хоррор ГОРИ, ГОРИ ЯСНО (WDSSPR) собрал за минувший уикенд только 45–46 млн рублей, расположившись на пятой строчке чарта. Данный результат сопоставим с цифрами ТЕМНЫХ ОТРАЖЕНИЙ и МОГУЧИХ РЕЙНДЖЕРОВ.

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27.05.2019 Автор: Андрей Белый