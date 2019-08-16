Предварительная касса четверга: «Angry Birds 2» стартуют хуже первой части

ANGRY BIRDS 2 В КИНО (WDSSPR) по итогам минувшего четверга собрали, по предварительным и неофициальным данным, около 46-47 млн рублей без учета СНГ. За весь уикенд мультфильм может претендовать только на 200-210 млн рублей, что будет существенно хуже по сравнению с первой частью франшизы, которая стартовала c 349 млн рублей.

Еще один сиквел уикенда – СИНЯЯ БЕЗДНА 2 (VLG) – освоил около 5,5 млн рублей за вчерашний день. К концу воскресенья сумма сборов фильма может увеличиться до 22-24 млн рублей. Это будет чуть лучше, чем было у предшественника, в активе которого было 18 млн за первые четыре дня.

ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ (WDSSPR) после 34-35 млн в четверг идет на 170-175 млн рублей в свой второй уикенд. Таким образом релиз может потерять 61-62% сборов от первого уикенда.

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16.08.2019 Автор: Андрей Белый