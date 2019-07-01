Предварительная касса уикенда: «Аннабель 3» показала лучший старт франшизы

Первое место по итогам прошедшего уикенда в российском кинопрокате уверенно заняла картина ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ 3 (САО). По предварительным и неофициальным данным, на счету хоррора 152–154 млн рублей без учета СНГ. В августе 2017 года сиквел франшизы взял в первый уикенд 138 млн рублей. При этом и обе части ЗАКЛЯТИЯ показывали меньшие цифры на старте.

Заметно лучше предшественника стартовала и СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ 2 (UPI). Сиквел собрал за весь уикенд около 70 млн рублей, тогда как первая часть в апреле 2017 года заработала 41 млн рублей.

Комедия ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА (CP) освоила 46–47 млн рублей, заняв четвертое место в чарте. КУРСК (EXP) за отчетный период расположился на седьмой строчке, собрав около 29 млн рублей.

ПЛАН ПОБЕГА 3 (MG) завершил уикенд с кассой 8 млн рублей. Фантастика БИТВА ЗА ЗЕМЛЮ (CPF) освоила чуть меньше 6 млн рублей, а драма ВЫШЕ НЕБА (VLG) заработала 4,5 млн рублей.

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01.07.2019 Автор: Андрей Белый